Üç aylar orucu nasıl niyet edilir? Üç aylar ne zaman başlayacak 2021?

Üç ayların yaklaştığı şu günlerde üç aylarda tutulacak oruca nasıl niyet edilir? konusu herkesin gündeminde. Üç aylar orucu nasıl niyet edilir? sorusunun yanıtını etraflıca araştırıp haberimizde tüm detaylarıyla sunduk. İşte herkes tarafından çokça merak edilen Üç aylar orucu nasıl niyet edilir? sorusunun cevabı ve daha fazlası...

ÜÇ AYLAR 2021 NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Bu sene üç aylar 13 Şubat Cumartesi günü başlıyor. Regaib Kandili 18 Şubat Perşembe gününe denk geliyor.

ÜÇ AYLARIN ÖNEMİ NEDİR?

Bu mübarek ayların manevi değerine Hz. Peygamber işaret etmiş ve şöyle buyurmuşlardır:

“Recep Allah"ın ayı, şaban benim ayım, ramazan da ümmetimin ayıdır." (Aclûnî, Keşfu'l-Hafâ, I, 423, Hadis No: 1358)

“Ey Allah'ım! Recep ve şabanı bize mübarek kıl, bizi ramazana kavuştur." (Ahmet b. Hanbel, Müsned, I, 259)

“Allah'ım! Bizleri Regâible Sana rağbet eden, Miraç ile yücelen, Berat ile kurtuluşa eren, Kadrini idrak ederek Ramazanın sonunda cenneti hak eden kullarından eyle!"

ÜÇ AYLARDA TUTULAN ORUCA NASIL NİYET EDİLİR?

İslâm’da zamanla kayıtlı oruç, sadece Ramazan’da vardır. Onun dışında “üç aylar” orucu diye bir oruç asıl kaynaklarımızda bulunmamaktadır. Müslüman, Recep ve Şaban aylarında çok oruç tut-malıdır ama onları tamamen oruçlu geçirmek diye bir husus kitaplarda bulunmamaktadır. Efendimiz (sallallahu aleyhi ve sellem) Hz. Âişe’nin ifadesine göre Ramazan’dan başka hiçbir ayı bütünüyle oruçlu olarak geçirmemiştir. Ramazan’dan sonra en çok oruç tuttuğu ay ise Şaban ayıdır.(Müslim, Sıyam 175, 176).

RECEP AYINDA ORUCA NASIL NİYET EDİLİR?

Mübarek geceler denince, ülkemizde “Kandiller” veya “Kandil Geceleri” tabir edilen (takvimdeki sırasına göre) Regaib, Mirâc, Berat ve Kadir geceleri kastedilir.

Evet şimdi bu aylarda kişi oruç tutmak istediğinde öncelikle kaza orucu olan kişi, önce kaza orucunu tutar, daha sonra da nafile oruç tutmak isterse onları tutabilir. Önce kaza oruçlarını tutması daha doğru olur. Böyle bir orucu tutacak kimsenin durumu ve niyeti de önemlidir. Diğer ibadetlerde olduğu gibi oruç ibadetinde de niyet şarttır. Orucun sahih olması İçin niyet şarttır. Kalben niyet kâfidir. Oruç için sahura kalkmak da niyet sayılır.

ŞABAN AYINDA ORUCA NASIL NİYET EDİLİR?

Ayrıca Kaza oruçların’da niyet geceden olması gerek yani imsaktan önce kişi niyet etmesi önemlidir. Şimdi öncelikle niyet nedir? Niyet kişinin dil ile telafuz ettiği ibareler niyet değildir. Yarabbi niyet eyledim senin rızan için kaza orucu tutmaya şeklindeki ifade niyet değildir. Niyet öncelikle kalben kasıt olmasıdır. Yani kalbin kast etmesi meyil etmesi ve azmetmesi demektir. İşte onun için sahur yapması sahura kalkması yada herhangi birşey içip yemesi ve bunu yaparken yarın niyetli olması düşüncesi kalbinden geçmişse bu kişide niyet var demektir. Her ne kadar kişinin niyet etmesini unutması kalbinden geçirdiği için bir niyettir.

RAMAZANDA ORUCA NASIL NİYET EDİLİR?

Recep ayında oruç tutmanın önemi dile getiriliyor. Öbür yandan da bu ayda Ramazan ayı gibi kesintisiz, hiç ara vermeden oruç tutulmaması tavsiye ediliyor. Peygamberimiz (asm) her iki şekli de uygulamıştır ki, Müslümanlar iki tercih arasında serbest bırakılmış. İsteyen ara ara tutar, isteyen daha sık oruç tutar.

Aşağıda yer alan hadis ise Recep ayı orucunun nasıl tutulmasını net bir biçimde açıklıyor.

Kur’ân’da geçen harem/hürmetli/saygın aylardan birisi de Recep ayıdır, bu aylara haram ayları denir. Peygamberimiz (asm) bu aylarda oruç tutmayı şu sözleriyle anlatıyor:

“Haram aylarından bazısını tut, bazısını bırak, haram aylarda tut ve bırak, haram aylarda tut ve bırak.”

Hadisi nakleden Hz. Bâhilî diyor ki:

“Resulullah (a.s.m.) ‘tut’ dedikçe, üç parmağını yumdu, ‘bırak’ deyince de üç parmağını bıraktı.” (Ebû Davud, Savm:54)

Böylece Peygamberimiz (asm)’in “Üç gün tut, üç gün ara ver” dediği anlaşılıyor. Recep ayında devamlı olarak aralıksız oruç tutanlar, bu oruçların sevabını alırlarsa da pek tavsiye edilmiyor. Sebebi ise Recep ayının Ramazan ayına benzetilmemesidir.

Ancak kefaret orucu tutmak isteyenler için, Recep ayının ilk gününden itibaren Şaban ayı ile birlikte iki ay aralıksız tutulur, buna Ramazan orucu da katılarak üç aylık bir oruç ibadeti yapılmış olur.

DUALARIN KABUL OLDUĞU 5 GECE

Yüce Allah yaptığımız duayı mutlaka duyar, işitir ve cevap verir. Bazen istediğimizi aynen kabul eder. Bazen de başka türlü cevap verir. Yaptığımız duayı, ya günahlara kefaret eder veya o duaları sayesinde bir belayı uzaklaştırır. Yani, mutlaka her duaya cevap verir. Peygamberimiz, özellikle de 5 gece yapılan duaların geri çevrilmediğini belirtir. "Regaip gecesi, Şaban'ın 15. gecesi (Beraat kandili), cuma geceleri, Ramazan ve Kurban Bayramı geceleri."

Yüce Allah yaptığımız duayı mutlaka duyar, işitir ve cevap verir. Bazen istediğimizi aynen kabul eder. Bazen de başka türlü cevap verir. Yaptığımız duayı, ya günahlara kefaret eder veya o duaları sayesinde bir belayı uzaklaştırır. Yani, mutlaka her duaya cevap verir. Peygamberimiz, özellikle de 5 gece yapılan duaların geri çevrilmediğini belirtir. "Regaip gecesi, Şaban'ın 15. gecesi (Beraat kandili), cuma geceleri, Ramazan ve Kurban Bayramı geceleri."

ÜÇ AYLARDA YAPILACAK İBADETLER NELERDİR?

Bu aylar dua ve tövbelerimizin kabul edilme ümidini daha fazla hissedeceğimiz aylardır.

Kur'an-ı Kerim okunmalı, okuyanlar dinlenmeli, uygun mekânlarda Kur'an ziyafetleri verilmeli, Kelamullah'a olan sevgi, saygı ve bağlılık duyguları yenilenmeli, kuvvetlendirilmeli.

Peygamber Efendimize (s.a.s.) salât ve selâmlar getirilmeli, O'nun şefaatini ümit edip, ümmetinden olma şuuru tazelenmeli.

Tefekkürde bulunulmalı, "Ben kimim, nereden geldim, nereye gidiyorum, Allah'ın benden istekleri nelerdir" gibi konular başta olmak üzere hayatî meselelerde derin düşüncelere girmeli.

4 Sahabe, ulema ve evliya türbeleri ziyaret edilmeli, manevî iklimlerinde vesilelikleriyle Hakk'a niyazda bulunulmalı

Küs ve dargın olanlar barıştırılmalı, gönüller alınmalı, kederli yüzler güldürülmeli.

Günahlara samimi olarak tövbe ve istiğfar edilmeli, idrak edilen geceyi son fırsat bilerek nedamette bulunulmalı.

Üzerimizde hakları olanlar aranıp sorulmalı, vefa ve kadirşinaslık ahlâkı yerine getirilmeli.

Yoksul, kimsesiz, öksüz, yetim, hasta, sakat, yaşlı olanlar ziyaret edilip, sevgi, şefkat, hürmet, hediye ve sadakalarla mutlu edilmeli.

Vefat etmiş yakınlarımızın, dostlarımızın ve büyüklerimizin kabirleri ziyaret edilmeli, iman kardeşliğine ait sadakati yerine getirilmeli.

Hayattaki manevî büyüklerimizin, hocalarımızın, anne ve babamızın, dostlarımızın ve diğer yakınlarımızın kandilleri bizzat giderek veya telefon, mesaj yahut e-mail çekerek tebrik edilmeli, duaları istenmeli.

Başta bütün insanlık olmak üzere kendimize ve sevdiklerimize mümkün mertebe ismen dualar etmeli.