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  3. Üç doz aşı olan Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu koronavirüse yakalandı

Üç doz aşı olan Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu koronavirüse yakalandı

Üç doz Kovid-19 aşısı olan Edirne'nin Keşan ilçesi Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada koronavirüs testini pozitif çıktığını ifade ederek," Aşının gücüne güveniyorum." dedi.

Üç doz aşı olan Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu koronavirüse yakalandı

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, sıklıkla test olan biri olmamasına rağmen yakın ekibindeki iki personelin Kovid-19'a yakalanması üzerine test yaptırdığını ve sonucun pozitif çıktığını kaydetti. 

Üç doz aşı olan Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu koronavirüse yakalandı

"AŞININ GÜCÜNE GÜVENİYORUM"

Helvacıoğlu sosyal medya paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Covid-19 testim pozitif çıkmıştır. Sıklıkla test olan biri olmama rağmen, yakın ekibimden iki personelimde pozitif görülmesi nedeniyle bugün tekrar test oldum ve pozitif olduğum anlaşıldı.  Toplam 3 doz aşımı oldum. Aşının gücüne güveniyorum. Karantina sürecini evde geçireceğim. Doktorlarımız tarafından yapılan kontrollerde herhangi bir olumsuzluk görünmüyor.  Tüm sağlık çalışanlarımıza şükranlarımı sunuyorum."

Üç doz aşı olan Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu koronavirüse yakalandı

"ÇALIŞMALAR TÜM HIZIYLA DEVAM EDECEK"

"Biliyorsunuz ki tedbir tercih değil zaruridir." diyen Helvacıoğlu şunları kaydetti:

"Keşan'ımızda çalışmalar tüm hızıyla devam edecek. Herkes görevinin başında olacak.  Allah'ın izniyle inşallah sağlığımıza kavuşacağız.  Tüm vatandaşlarımıza sağlık ve sıhhat  diliyorum"

Öte yandan Kovid-19'a karşı geliştirilen aşıların salgının yayılmasını önlemediği, salgının hafif şekilde geçmesini sağlamaktadır. Bunun yanında aşıların hastanede tedavi görmeyi ve ölümü önlediği bilinmelidir. 

Tayfun Altuntaş
Editör
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