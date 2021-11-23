Üç Kuruş Ferhan kimdir? Diren Polatoğulları kimdir, nereli, kaç yaşında?

Show TV ekranlarında pazartesi günleri izleyici karşısına çıkan Üç Kuruş dizisi oyuncu kadrosu ve konusuyla ilgi çekmeye devam ediyor. Dizide Ferhan karakterini canlandıranın hangi oyuncu olduğu merak edilerek 'Üç Kuruş Ferhan kimdir?' sorusu aratılıyor. Dizide Diren Polatoğulları, Ferhan karakteriyle karşımıza çıkıyor. Peki Diren Polatoğulları kimdir, nereli, kaç yaşında? İşte detaylar...

ÜÇ KURUŞ FERHAN KİMDİR?

Üç Kuruş dizisi Ferhan karakterine hayat veren oyuncu merak ediliyor. Ferhan'a başarılı oyuncu Diren Polatoğulları hayat veriyor. Dizide kısa süre önce hayatını kaybeden usta oyuncu Ferhan Şensoy’a da yer verildi. Efe ile Kartal Ferhan adında GBT kaydı kontrolü yaparken usta isminde adı geçti.

DİREN POLATOĞULLARI KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

Diren Polatoğulları 1980 İstanbul doğumludur. Müjdat Gezen Sanat Merkezi’nde oyunculuk eğitimi alAN Diren Polatoğulları People Talent Management Ajansına kayıtlıdır.

Kurtlar Vadisi Pusu, Saklı Hayatlar, Aşk ve Devrim, Bir Ses Böler Geceyi, Kurtuluş Son Durak, Üsküdar’a Giderken, Karadayı, Son, Eski Hikaye, Kaçak, Şevkat Yerimdar, Kırık Kalpler Bankası, Küçük Esnaf ve Şevkat Yerimdar gibi bir çok projede rol almıştır.

2021 yılında ise Show Tv ekranlarında yayınlanmakta olan Üç Kuruş dizisi oyuncu kadrosunda yer almakta ve dizide Ferhan karakterini canlandırmaktadır.