Uraz Kaygılarıoğlu ve Ekin Koç'un başrollerinde olduğu Show TV'nin yeni dizisi Üç Kuruş geçtiğimiz pazartesi günü ilk bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Yönetmenliğini Sinan Öztürk'ün yaptığı, senaryosunu Damla Serim, Murat Uyurkulak, ve Eset Akçilad'ın kaleme aldığı Üç Kuruş'un ilk bölümünde Leyla karakterine hayat veren oyuncu merak konusu oldu. Peki Üç Kuruş Leyla kimdir? Aslıhan Malbora kimdir, nereli, kaç yaşında? Instagram adresi nedir? İşte detaylar...

ÜÇ KURUŞ LEYLA KİMDİR?

Kartal’ın kız kardeşi; deli dolu, dik kafalı, yaşam enerjisi yüksek, şuh ve çekici bir kadındır. Hayatı ve erkekleri ciddiye almayan, başına buyruk ve özgürce yaşayan Leyla, mesleğinden nefret ettiği Efe’ye çekilmektedir.

ASLIHAN MALBORA KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA? INSTAGRAM ADRESİ NEDİR?

27 Mart 1995 tarihinde Afyon'da doğan Aslıhan Malbora, ilkokul ve ortaokul eğitimlerini Afyon'da tamamladıktan sonra İstanbul'a gelip, İstanbul Teknik Üniversitesi Gıda ve Kimya Mühendisliği bölümünü bitirdi.

Üniversite yıllarında oyunculuk eğitimi almaya başlayan oyuncu ilk olarak Akademi 35.5 Sanat Evi'nde eğitim almış, ardından ise oyunculuk yapmaya başlamıştır.

İlk olarak kariyerine 2017 yılında 'Seven Ne Yapmaz' isimli dizi ile adım attı, ardından ise 'Kalbimin Sultanı' dizisinde oynadı.

2019 yılında rol aldığı 'Her Yerde Sen' dizisinde sergilediği oyunculuk performansı ile dikkat çeken Aslıhan Malbora, bu zamana kadar çok sayıda dizi projesinde yer aldı.

İlk filmi ise 2020 tarihinde vizyona giren 'Aile Hükümeti'dir.

Güzel oyuncunun Instagram'da 'aslihanmalbora' kullanıcı ismiyle 864 bin takipçisi bulunuyor.