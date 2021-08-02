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Uçak desteği! Türkiye'deki yangınlar, Avrupa Birliğini harekete geçirdi!

Türkiye’de devam eden orman yangınlarının ardından, Avrupa Komisyonu yangınlarla müdahaleye destek amacı ile Hırvatistan'dan 1 Canadair uçağı ve İspanya'dan ise 2 Canadair uçağının Türkiye’ye gönderilmesi için harekete geçti.

Uçak desteği! Türkiye'deki yangınlar, Avrupa Birliğini harekete geçirdi!

Ülkemizde süren orman yangınlarının ardından Türkiye'nin AB Sivil Koruma Mekanizmasını harekete geçirdiği söylendi. Avrupa Komisyonu tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Türkiye, AB Sivil Koruma Mekanizmasını harekete geçirdi. Avrupa Komisyonu anında yanıt olarak, Hırvatistan’dan 1 Canadair uçağı ve İspanya’dan 2 Canadair uçağının harekete geçirilmesine yardımcı oldu” denildi.

Söz konusu yangın söndürme uçaklarının Avrupa sivil koruma varlıkları rescEU’nun bir parçası olduğu aktarılan açıklamada, Avrupa Birliği’nin 7/24 Acil Müdahale Koordinasyon Merkezi'nin Türk makamlarıyla düzenli temas halinde olduğu belirtildi.

Uçak desteği! Türkiye'deki yangınlar, Avrupa Birliğini harekete geçirdi!

“DAHA FAZLA YARDIM SAĞLAMAYA HAZIRIZ”

Kriz Yönetiminden Sorumlu Komisyon Üyesi Janez Lenarcic yaptığı açıklamada, “AB, bu çok zor zamanda Türkiye ile tam dayanışma içinde. Yardım sunan tüm ülkelere teşekkür ediyorum. Düşüncelerimiz, sevdiklerini kaybeden Türk halkı ve ölümcül yangınlarla mücadele etmek için ellerinden gelenin en iyisini yapan ilk cesur müdahale ekiplerinin yanında. Daha fazla yardım sağlamaya hazırız” dedi.

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