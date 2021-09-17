Uçakta cinsel ilişki skandalı! Kimseye aldırış etmediler

İrlanda Ryanair hava yollarında yaşanan cinsel ilişki skandalı ülkede büyük yankı uyandırdı. Sosyal medyada paylaşılan ve yolculardan büyük tepki çeken bu video, bir yolcunu cep telefonu kamerasına anbean böyle kaydedildi.

Ryanair hava yollarına ait uçakta bir çift cinsel ilişkiye girdi. Uçakta bulunan başka bir yolcu, o anları telefonu ile çekip Twitter üzerinden paylaştı.

DİĞER YOLCULAR TEPKİ İLE KARŞILADI

Hava yolu şirketinin kurallarına göre, uçakta ilişkiye giren çiftlerin uçaktan indirilmesi gerekiyordu, ancak çifte herhangi bir yaptırım uygulanmadı. Çiftin, kimseyi umursamadan ilişkiye girmesi diğer yolcuların tepkisine yol açtı.

ÇİFTE HERHANGİ BİR İŞLEM YAPILMADI

Sosyal medyada videoyu izleyen kullanıcılar da çiftin, aile ve çocukların yanında bu tür hareketlerde bulunmasının doğru olmadığını ve çift hakkında gerekli yasal işlemlerin yapılması gerektiğini söyledi. Çiftin, kim olduğu ve hangi seferde cinsel ilişkinin yaşandığı hakkında herhangi bir açıklama yapılmadı.