UÇANKUŞ TV (Afrika) Frekans Ayarları 2021 - UÇANKUŞ TV (Afrika) Digitürk, D-Smart ve Tivibu Kaçıncı Kanal?

Televizyonunuzu bilerek veya bilmeyerek fabrika ayarlarına geri döndürebilirsiniz. Uydu alıcınıza böyle bir durumda aradığınız kanalın frekans bilgilerini yeniden girmeniz gerecektir. Dolayısıyla UÇANKUŞ TV (Afrika) frekans ayarları 2021 diye bir araştırma yapıyorsanız bu içerikte güncel UÇANKUŞ TV (Afrika) Frekans bilgilerini bulabilirsiniz.

Türkiye’nin aktif haberleşme uyduları Türksat 3A ve 4A uyduları Türksat Uydu Haberleşme Kablo TV ve İşletme A.Ş (TÜRKSAT) yönetiminde aktif ve başarılı bir şekilde görevlerini gerçekleştiriyor. Bu iki uyduda toplam 308 adet şifresiz kanal bulunuyor. Bunlardan 70’i HD yayın yaparken geri kalan 238 kanal ise SD formatta yayınlarını sürdürüyor. SD yayın ile HD yayın arasında sadece görüntü kalitesi farkı bulunuyor. HD yayın 1080P kalitesinde cihazlara yayın gönderirken, SD yayın ise 720p şeklinde kalitede gönderiyor. Buda evlerimize kadar ulaşan görüntünün netlik kalitesi olarak yansıyor.

UÇANKUŞ TV (Afrika) Frekans Ayarı 2021 Nedir? (Şifresiz)

UÇANKUŞ TV (Afrika) Frekansı ayarı 12588, Sinyal oranı 22500, Polarizasyon yönü V (Vertikal) - Dikey Afrika şeklinde ayarlamanız gerekiyor. Aşağıda daha iyi anlaşılması için sizlere tane tane aktarıyoruz.

Kanal adı: UÇANKUŞ TV (Afrika)

Uydu : Türksat 4A

Frekans : 12588

Sinyal Oranı : 22500

Polarizasyon : V (Vertikal) - Dikey Afrika

FEC : 3/4

Audio PID : 7105

Video PID : 7005

Kapsama Alanı : Afrika

Bu içerikteki UÇANKUŞ TV (Afrika) Frekans bilgisi TÜRKSAT Resmi Web Sitesi üzerinden 2021 yılında edinilen bilgilere göre hazırlanmıştır.

UÇANKUŞ TV (Afrika) Frekans Ayarı Nasıl Yapılır?

UÇANKUŞ TV (Afrika) kanalını izleyebilmeniz için çanak anteninizin Türksat 4A uydusuna ayarlı olması gerekmektedir. Türksat 4A uydusuna dönük çanak anteniniz varsa uydu cihazınızın kurulum menüsünden “frekans ekle” (bazı cihazlarda transponder ekle, manuel kanal arama veya benzeri olabilir) menüsünü açın.

Uydu adı kısmında "Türksat 4A" seçin. Uydu seçimini yaptıktan sonra bir alt kısmında bulunan frekans, . Polarizasyon, Sembol kısmına kısmına yukarıda yer alan frekans bilgisini girin ve işlem tamamdı.

Cihazın Marka ve Modeline Göre kanal ekleme ayarlama işlemlerini aşağıdaki linklerden faydalanarak gerçekleştirebilirsiniz.

UÇANKUŞ TV (Afrika) Digitürk Kaçıncı Kanal?

UÇANKUŞ TV (Afrika) kanalının Digitürk’te hangi kanalda olduğunu öğrenmek için tıklayınız.

UÇANKUŞ TV (Afrika) D-Smart Kaçıncı Kanal?

UÇANKUŞ TV (Afrika) kanalının D-Smart’ta hangi kanalda olduğunu öğrenmek için tıklayınız.

UÇANKUŞ TV (Afrika) Tivibu Kaçıncı Kanal?

UÇANKUŞ TV (Afrika) kanalının TİVİBU’da hangi kanalda olduğunu öğrenmek için tıklayınız.

Arçelik TV kanal, frekans ekleme ayarı nasıl yapılır?

LG Smart TV Kanal Ekleme işlemi nasıl yapılır?

Samsung Smart TV kanal ekleme rehberi