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  3. Ücretsiz olduğunu duyan gitti! Tamamı 2 saatte tükendi

Ücretsiz olduğunu duyan gitti! Tamamı 2 saatte tükendi

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, İnegöl'ün tescilli köftesinin tanıtımı için Köfte Festivali yapıldı. Festivalde 1,5 ton köfte, ekmek arasında dağıtıldı.

Ücretsiz olduğunu duyan gitti! Tamamı 2 saatte tükendi 116

İnegöl'de, 2 gün sürecek Köfte Festivali başladı.
 