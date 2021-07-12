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  3. Üçüncü kez anne olma heyecanı yaşayan Bergüzar Korel'in eşi Halit Ergenç ile verdiği poz dikkat çekti!

Üçüncü kez anne olma heyecanı yaşayan Bergüzar Korel'in eşi Halit Ergenç ile verdiği poz dikkat çekti!

Halit Ergenç'le uzun süredir sorunsuz bir şekilde evliliklerini sürdüren Bergüzar Korel eşiyle çekildiği fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşmasının ardından en çok konuşulan isimler arasına girdi.

Üçüncü kez anne olma heyecanı yaşayan Bergüzar Korel'in eşi Halit Ergenç ile verdiği poz dikkat çekti!

2009 yılında Halit Ergenç ile hayatını birleştiren Bergüzar Korel şimdilerde üçüncü çocuğuna hamile. Anne olma heyecanı yaşayan Korel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dikkatleri üzerine çekti.

"LEYLA İLE SABAH KAHVESİ"

Ailesi ve yakın arkadaşlarıyla tatil yapan leopar desenli bikini giyen Bergüzar Korel  1,9 milyon takipçisi bulunan Instagram hesabından Ergenç'in göbeğine sarıldığı fotoğrafı  "Leyla ile sabah kahvesi" notunu yazarak paylaştı. Kısa süre içinde Korel'in bu paylaşımı beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

Üçüncü kez anne olma heyecanı yaşayan Bergüzar Korel'in eşi Halit Ergenç ile verdiği poz dikkat çekti!

ESRA EROL DA YANLARINDA

Bodrum'da tatilini sürdüren Korel ve Ergenç, yakın arkadaşları Esra Erol'a poz verdi. Birlikte objektif karşısına geçen ikilinin oldukça keyifli oldukları görüldü. 

Üçüncü kez anne olma heyecanı yaşayan Bergüzar Korel'in eşi Halit Ergenç ile verdiği poz dikkat çekti!

"HEP HAYALİMDEYDİ"

Öte yandan kızlarına Leyla adını vereceklerini söyleyen çiftten Korel, "Kendimi bildim bileli ben Leyla ismini çok sevdim. Hep hayalimdeydi. Allah nasip etti çok mutluyuz." şeklinde konuşmuştu.

Üçüncü kez anne olma heyecanı yaşayan Bergüzar Korel'in eşi Halit Ergenç ile verdiği poz dikkat çekti!

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