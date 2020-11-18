Uçuşlar iptal mi son dakika? Uçak seferleri iptal mi Pegasus, THY?

Koronavirüs salgınında vaka artışları nedeniyle 81 il geneline kısıtlamalar getirildi. Bunlardan biri de sokağa çıkma ve seyahat yasağı. Peki Uçuşlar iptal mi edildi? Uçak seferleri iptal mi Pegasus, THY...

UÇUŞLAR İPTAL Mİ EDİLDİ SON DAKİKA AÇIKLAMASI

Kabine Toplantısı'nın ardından yeni tip koronavirüsün bulaşma hızını önlemek amacıyla alınan sokağa çıkma kısıtlaması, birçok konuda akıllarda soru işareti bırakırken, yasak saatleri kapsamında uçak bileti olan kişiler için Türk Hava Yolları'ndan açıklama geldi. Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, "Hafta sonları kısıtlama saatlerinde biletleri olan yolcular uçuş belgeleriyle seyahat edebilirler." ifadeleri kullanıldı.

SEYAHAT YASAĞI VAR MI?

17 Kasım düzenlenen Kabine toplantısı sonrası koronavirüs vaka ve ölüm oranlarını en aza indirmek amacıyla yeni önlemler alınmasına karar verildi. İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı koronavirüs salgını yeni tedbirleri adlı genelgeye göre hafta sonları belli saat aralığında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında özel araçlarla şehir içi ve şehirler arası seyahat etmemeleri vurgulandı. Kısıtlamanın istisnaları şu şekilde:

Tedavi olduğu hastaneden taburcu olup asıl ikametine dönmek isteyen, doktor raporu ile sevk olan ve/veya daha önceden alınmış doktor randevusu/kontrolü olan,

Kendisi veya eşinin, vefat eden birinci derece yakınının ya da kardeşinin cenazesine katılmak için veya cenaze nakil işlemine refakat edecek olan (en fazla 4 kişi),

Bulunduğu şehre son 5 gün içerisinde gelmiş olmakla beraber kalacak yeri olmayıp ikamet ettikleri yerleşim yerlerine dönmek isteyen (5 gün içinde geldiğini yolculuk bileti, geldiği araç plakası, seyahatini gösteren başkaca belge, bilgi ile ibraz edenler),

Askerlik hizmetini tamamlayarak yerleşim yerlerine dönmek isteyen,

Özel veya kamudan günlü sözleşmeye davet yazısı olan,

Ceza infaz kurumlarından salıverilen,

Vatandaşların yukarıda belirtilen durumların varlığı halinde İçişleri Bakanlığına ait E­BAŞVURU ve ALO 199 sistemleri üzerinden ya da Valilik/Kaymakamlıklara doğrudan Seyahat İzin Kurullarından izin almak kaydıyla özel araçlarıyla seyahat edebileceklerdir