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Udinese 1-2 Milan | MAÇ ÖZETİ

Serie A'da, Udinese ile Milan maçı karşılaştı. Milan, Ibrahimovic ve Kessie'nin golleri ile karşılaşmadan 2-1 galip ayrıldı.

Serie A'da 6. hafta maçında Udinese ile Milan karşı karşıya geldi.

Mücadelenin 18. dakikasında Kessie ile öne geçen Milan, 48. dakikada Paul'un golüne engel olamadı ve skora denge geldi.

Dakikalar 83'ü gösterdiğinde sahneye Zlatan Ibrahimovic çıktı ve Milan'ı öne geçirdi.

Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Milan, Udinese'yi 2-1 mağlup ederek puanını 16'ya yükseltti ve liderliğini sürdürdü.

Milan'da hakan Çalhanoğlu maça 11'de başladı ve 89 dakika sahada kaldı.

Udinese'de ise Tolgay Arslan, 63. dakikada yerini Makengo'ya bıraktı.

Zlatan Ibrahimovic, Udinese deplasmanında da boş geçmedi ve bu sezon Serie A'da 4 maçta 7 gole ulaştı

İLK 11'LER

Udinese: Musso, Becao, De Maio, Samir, Larsen, De Paul, Tolgay Arslan, Pereyra, Pussetto, Okaka, Deulofeu.

Milan: Donnarumma, Calabria, Kjaer, Romagnoli, Hernandez, Kessie, Bennacer, Leao, Saelemaekers, Hakan Çalhanoğlu, Ibrahimovic.

 

Onur Çelik
Spor Editörü


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