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  3. UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu eşleşmeleri belli oldu

UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu eşleşmeleri belli oldu

UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu eşleşmeleri yapılan kura çekimi ile belirlendi. Hakan Çalhanoğlu'nun formasını giydiği İtalyan ekibi Milan, kupanın şampiyonluk favorileri arasında yer alan Manchester United ile eşleşti.

UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu eşleşmeleri belli oldu

UEFA Avrupa Ligi son 32 Turu maçları dün oynanan rövanş maçları ile sona erdi. Bugün ise turu geçen takımlar, İsviçre'nin Nyon kentindeki Avrupa Futbol Evi'nde çevrim içi olarak düzenlenen ve Türk asıllı İsviçreli eski futbolcu Hakan Yakın'ın katıldığı  kura çekimi ile son 16 Turu'ndaki rakiplerini öğrendi. 

MAÇLAR NE ZAMAN OYNANACAK?

Son 16 turunda ilk maçlar 11 Mart Perşembe, rövanş maçları  ise 18 Mart'ta oynanacak.

Aynı ülkeden takımların birbirleriyle eşleşmesini engelleyecek yönde kısıtlamaya gidilmeyen kuralar sonrasında eşleşmeler şöyle:

Ajax-Young Boys

Dinamo Kiev-Villarreal

Roma-Shakhtar Donetsk

Olimpiakos-Arsenal

Dinamo Zagreb-Tottenham

Manchester United-Milan

Slavia Prag-Rangers

Granada-Molde

Tayfun Altuntaş
Editör
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