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  3. UEFA Avrupa ligi son 16 Turu'nda hangi takımlar eşleşti? İşte UEFA Avrupa Ligi son 16 eşleşmeleri

UEFA Avrupa ligi son 16 Turu'nda hangi takımlar eşleşti? İşte UEFA Avrupa Ligi son 16 eşleşmeleri

UEFA Avrupa Ligi'ndeki son 16 Turu eşleşmeleri hakkında bilgi sahibi olmak isteyen futbolseverler UEFA Avrupa ligi son 16 Turu'nda hangi takımlar eşleşti? İşte UEFA Avrupa Ligi son 16 eşleşmeleri başlığıyla aramalarda bulunuyor.

UEFA Avrupa ligi son 16 Turu'nda hangi takımlar eşleşti? İşte UEFA Avrupa Ligi son 16 eşleşmeleri

UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu maçları 25 Şubat Perşembe günü oynanan rövanş maçları ile tamamlandı. Bu kapsamda hangi takımların birbiriyle eşleştiğini merak eden futbolseverler araştırmalarda bulunuyor.

UEFA AVRUPA LİGİ SON 16 TURU'NDA HANGİ TAKIMLAR EŞLEŞTİ? İŞTE UEFA AVRUPA LİGİ SON 16 EŞLEŞMELERİ

Ajax (Hollanda)-Young Boys﻿ (İsviçre)﻿

Dinamo Kiev (Ukrayna)-Villarreal (İspanya)

﻿Roma (İtalya)-Shakhtar Donetsk (Ukrayna)

Olympiakos (Yunanistan)-Arsenal (İngiltere)﻿﻿

﻿Dinamo Zagreb (Hırvatistan)-Tottenham (İngiltere)

Manchester United (İngiltere)-Milan (İtalya)

Slavia Prag (Çekya)-Rangers (İskoçya)

Granada (İspanya)-Molde (Norveç)

Öte yandan ilk maçlar  11 Mart'ta, ikinci maçlar ise 18 Mart'ta oynanacak.

Tayfun Altuntaş
Editör
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