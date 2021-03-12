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  3. UEFA Avrupa Ligi, son 16 Turu'nda ilk maçlar tamamlandı! Futbol tutkunları heyecana doydu

UEFA Avrupa Ligi, son 16 Turu'nda ilk maçlar tamamlandı! Futbol tutkunları heyecana doydu

UEFA Avrupa Ligi son 16 Turu'nda ilk maçlar dün oynanan 8 maçla tamamlandı. Kupanın favorileri arasında yer alan Milan ve Manchester United ilk maçta 1-1 berabere kalırken, kupanın bir diğer favorisi Tottenham Hotspur ise Dinamo Zagreb'i 2-0'la geçti. İşte UEFA Avrupa Ligi'nde gecenin sonuçları...

UEFA Avrupa Ligi, son 16 Turu'nda ilk maçlar tamamlandı! Futbol tutkunları heyecana doydu

Avrupa'nın iki numaralı futbol organizasyonu UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 Turu ilk maçları tamamlandı. Kupanın favorileri Manchester United ile Milan'ın karşı karşıya geldiği maç heyecana sahne olurken gecenin en keyifli maçlarından birinde Arsenal, Olimpiakos'u 3-1'le geçti.

ESKİ FENERBAHÇELİLER GECEYE DAMGA VURDU 

Eski Fenerbahçeli Simon Kjaer Milan'a 1-1'lik beraberliği getiren golü attı. Diğer bir eski Fenerbahçeli Soldado ise Granda'nın Molde'yi 2-0 yendiği maçta fileleri sarsarak geceye damga vuran diğer bir isim oldu. 

Öte yandan son 16 Turu  maçlarının rövanşları, 18 Mart Perşembe günü oynanacak.

UEFA AVRUPA LİGİ SON 16 TURU İLK MAÇ SONUÇLARI

Manchester United (İngiltere) - Milan (İtalya): 1-1

Dinamo Kiev (Ukrayna) - Villarreal (İspanya): 0-2

Ajax (Hollanda) - Young Boys﻿ (İsviçre)﻿: 3-0

Slavia Prag (Çekya) - Rangers (İskoçya): 1-1

Olympiakos (Yunanistan) - Arsenal (İngiltere)﻿﻿: 1-3

Granada (İspanya) - Molde (Norveç): 2-0

Tottenham (İngiltere) - Dinamo Zagreb (Hırvatistan): 2-0

Roma (İtalya) - Shakhtar Donetsk (Ukrayna): 3-0

Tayfun Altuntaş
Editör
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