UEFA Avrupa Ligi'nde bugün oynanacak 3. Ön Eleme Turu maçlarını futbolseverler heyecanla bekliyor. Tek maçlı sistem üzerinden oynanacak maçlarda, kazanan ekipler bir üst tur olan Play-Off turuna yükselecek. Bu akşam oynanacak maçlarda, temsilcilerimiz Galatasaray, Beşiktaş ve Alanyaspor'da rakiplerini elemek istiyor. İşte günün maçları ve saatleri...

3. ÖN ELEME TURU MAÇLARI