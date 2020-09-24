UEFA Avrupa Ligi'nde 3. Ön Eleme heyecanı başlıyor!
Avrupa'nın iki numaralı futbol organizasyonu Avrupa Ligi'nde 3. ön eleme turu maçları bugün oynanıyor. İşte bugün oynanacak maçlar ve saatleri...
UEFA Avrupa Ligi'nde bugün oynanacak 3. Ön Eleme Turu maçlarını futbolseverler heyecanla bekliyor. Tek maçlı sistem üzerinden oynanacak maçlarda, kazanan ekipler bir üst tur olan Play-Off turuna yükselecek. Bu akşam oynanacak maçlarda, temsilcilerimiz Galatasaray, Beşiktaş ve Alanyaspor'da rakiplerini elemek istiyor. İşte günün maçları ve saatleri...
3. ÖN ELEME TURU MAÇLARI
- 17:00 FC Ararat-Armenia V Celje
- 18:30 KuPS Kuopio v Suduva
- 19:00 Viktoria Plzen v SonderjyskE
- 19:00 MOL Fehervar v Reims
- 19:30 Rostov v Maccabi Haifa
- 20:00 Beşiktaş v Rio Ave
- 20:00 Djurgarden v CFR Cluj
- 20:00 Malmö FF v Lokomotiva Zagreb
- 20:00 Sporting Charleroi v Partizan Belgrade
- 20:00 CSKA Sofia v B36 Torshavn
- 20:00 Rosenborg v Alanyaspor
- 20:00 Mura v PSV Eindhoven
- 20:00 Riga FC v Celtic
- 20:30 Hapoel Beer Sheva v Motherwell
- 21:00 Galatasaray v Hajduk Split
- 21:00 FC Copenhagen v Piast Gliwice
- 21:00 APOEL Nicosia v Zrinjski Mostar
- 21:00 Granada v Lokomotiv Tbilisi
- 21:00 Standard Liege v Vojvodina
- 21:00 Shkendija 79 v Tottenham
- 21:00 KI Klaksvik v Dinamo Tbilisi
- 21:00 FK Sarajevo v Buducnost Podgorica
- 21:00 FC Sheriff v Dundalk
- 21:15 Wolfsburg v Desna
- 21:30 St. Gallen v AEK Atina
- 21:30 Basel v Anorthosis
- 21:30 LASK Linz v Dunajska Streda
- 21:30 Milan v Bodo / Glimt
- 21:30 Floriana v FC Flora Tallinn
- 21:30 Legia Warszawa v Drita
- 21:45 Rijeka v Kolos Kovalivka
- 22:00 Sporting CP v Aberdeen
- 22:00 Willem II - Rangers