UEFA Avrupa Ligi'nde yarı final eşleşmeleri belli oldu

Şampiyonlar Ligi’nden sonra UEFA Avrupa Ligi’nde de yarı finale yükselen takımlar belirlendi.

Yarı final için mücadele eden takımlar arasında, rövanş maçlarında Manchester United Granada'yı 2-0, Arsenal, Slavia Prag'ı 4-0, Villarreal, Dinamo Zagreb'i 2-1 mağlup etti. Roma ise Ajax ile 1-1 berabere kaldı.

Avrupa Ligi'nde yarı final maçları 29 Nisan ve 6 Mayıs tarihlerinde oynanacak.

İKİ İNGİLİZ EKİBİ YARI FİNALDE

UEFA Avrupa Ligi’nde yarı final eşleşmeleri:

Manchester United - Roma

Villarreal - Arsenal