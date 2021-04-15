UEFA Avrupa Ligi'nde yarı final eşleşmeleri belli oldu
UEFA Avrupa Ligi'nde yarı finalistler oynanan 4 maçın ardından belli oldu. Avrupa Ligi'nde yarı final maçları 29 Nisan ve 6 Mayıs tarihlerinde oynanacak.
Şampiyonlar Ligi’nden sonra UEFA Avrupa Ligi’nde de yarı finale yükselen takımlar belirlendi.
Yarı final için mücadele eden takımlar arasında, rövanş maçlarında Manchester United Granada'yı 2-0, Arsenal, Slavia Prag'ı 4-0, Villarreal, Dinamo Zagreb'i 2-1 mağlup etti. Roma ise Ajax ile 1-1 berabere kaldı.
Avrupa Ligi'nde yarı final maçları 29 Nisan ve 6 Mayıs tarihlerinde oynanacak.
İKİ İNGİLİZ EKİBİ YARI FİNALDE
UEFA Avrupa Ligi’nde yarı final eşleşmeleri:
Manchester United - Roma
Villarreal - Arsenal