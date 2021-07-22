UEFA Konferans Ligi: Sivasspor 1-0 Petrocub |MAÇ SONUCU

UEFA'nın yeni Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi dışında hayata geçirdiği üçüncü turnuva olan Konferans Liginde ülkemizi temsil eden Demir Grup Sivasspor, turnuvanın 2. Ön Eleme Turu ilk maçında Moldova ekibi Petrocub ile deplasmanda karşı karşıya geldi.

52. dakikada soldan ceza alanına giren Henrique'nin vuruşunda kaleci Meira gole izin vermedi.

64. dakikada sol kanattan ani gelişen atakta ceza alanına giren Uğur Çiftçi'nin arka direğe ortasında Yatabare dokunamayınca Sivasspor önemli bir gol fırsatını değerlendiremedi.

85. dakikada Sandu'nun sağdan ceza alanına etkili ortasında kaleci Ali Şaşal Vural, topu iki hamlede kontrol edebildi.

90+5. dakikada Sivasspor penaltıdan yararlanamadı. Sağdan ceza alanına giren Ahmet Oğuz, Ndzomo ile girdiği mücadelede yerde kalınca maçın hakemi penaltı noktasını gösterdi. Yatabare'nin kullandığı penaltıda kaleci Meira gole izin vermedi.

Mücadele, Sivasspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

RÖVANŞ SİVAS'TA OYNANACAK

İki takım arasındaki rövanş karşılaşması 29 Temmuz'da Sivas'ta oynanacak.

MAÇ HAKKINDA BİLGİLER

Stat: Zimbru

Hakemler: Jeremie Pignard, Aurelien Drouet, Frederic Haquette (Fransa)

Petrocub: Meira, Potirniche, Efros (Dk. 58 Ndzomo), Jardan, Revenco, Sergiu Platica, Bogaciuc (Dk. 72 Turcan), Douanla (Dk. 58 Gulceac), Iosipoi (Dk. 72 Sandu), Mihail Platica, Ambros (Dk. 86 Bejan)

Demir Grup Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Ahmet Oğuz, Goutas, Caner Osmanpaşa, Uğur Çiftçi, Cofie (Dk. 80 James), Hakan Arslan, Fajr (Dk. 90+1 Ziya Erdal), Sefa Yılmaz (Dk. 55 Yatabare), Henrique (Dk. 90+1 Koray Altınay), Kayode (Dk. 80 Felix)

Gol: Dk. 16 Caner Osmanpaşa (Demir Grup Sivasspor)

Sarı kartlar: Dk. 30 Jardan, Dk. 39 Mihail Platica, Dk. 71 Meira, Dk. 71 Bogaciuc, Dk. 90+3 Ndzomo (Petrocub), Dk. 41 Sefa Yılmaz, Dk. 69 Fajr (Demir Grup Sivasspor)

Kaynak: AA