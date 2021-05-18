UEFA Şampiyonlar Ligi finali: Manchester City- Chelsea maçı ne zaman, hangi gün, saat kaçta, hangi kanalda 2021? Şifreli mi, şifresiz mi?

Avrupa'nın kulüpler düzeyinde en prestijli turnuvası olan UEFA Şampiyonlar Liginde grup maçlarıyla başlayan, son 16 turu, çeyrek final ve yarı final maçlarıyla süren serüven iki İngiliz ekibi Manchester City ve Chelsea arasında oynanacak olan final müsabakasıyla son bulacak. Bu kapsamda UEFA Şampiyonlar Ligi finali: Manchester City- Chelsea maçı ne zaman, hangi gün, saat kaçta, hangi kanalda? Şifreli mi, şifresiz mi? sorularının yanıtları futbolseverler tarafından merak ediliyor.

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNALİ: MANCHESTER CİTY- CHELSEA MAÇI NE ZAMAN, HANGİ GÜN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA 2021?

UEFA Şampiyonlar Liginde Manchester City ile Chelsea arasında oynanacak olan UEFA Şampiyonlar Ligi finali 29 Mayıs Cumartesi günü oynanacak. Portekiz'in Porto şehrindeki Estádio do Dragão Stadyumunda oynanacak olan mücadele Türkiye saati 22.00'de başlayacak. Maç, beIN Sports Haber kanalından ve beIN Sports Youtube kanalından yayınlanacak.

Mücadeleyi İspanyol hakem Antonio Mateu Lahoz yönetecek. Lahoz'un yardımcılıklarını Pau Cebrián Devís ve Roberto del Palomar yapacak. Maçın dördüncü hakemi Carlos del Cerro Grande, VAR hakemi Alejandro Hernández, AVAR hakemi ise Polonyalı Pawel Gil olacak.

MANCHESTER CİTY- CHELSEA ŞİFRELİ Mİ, ŞİFRESİZ Mİ?

Manchester City ile Chelsea arasında oynanacak olan UEFA Şampiyonlar Ligi finali beIN Sports Haber kanalından ve beIN Sports Youtube kanalından şifresiz olarak yayınlanacak.

MANCHESTER CİTY - CHELSEA MUHTEMEL İLK 11

Manchester City: Ederson; Walker, Stones, Rúben Dias, Zinchenko; Bernardo Silva, Fernandinho, Gündoğan; Mahrez, De Bruyne, Foden﻿.

Chelsea: Mendy; Christensen, Thiago Silva, Rüdiger; Azpilicueta, Jorginho, Kanté, Chilwell; Pulišić, Werner, Mount.