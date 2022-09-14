UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2.hafta heyecanı! 9 maç oynanacak! İşte maç programı...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2.haftasında bugün 9 maç oynanacak. Günün dikkat çeken maçında Manchester City ile Borussia Dortmund karşı karşıya gelecek.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2.hafta heyecanı! 9 maç oynanacak! İşte maç programı...

Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en önemli organizasyonu olarak gösterilen Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Bu kapsamda turnuvanın 2.haftasında A, E, F, G ve H gruplarında 9 maç oynanacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2.hafta heyecanı! 9 maç oynanacak! İşte maç programı...

Maçların programı şöyle:

A Grubu: Rangers (İskoçya)- Napoli (İtalya) EXXEN

E Grubu: Milan (İtalya) - Dinamo Zagreb (Hırvatistan) TV8.5

Chelsea (İngiltere) - Salzburg (Avusturya) EXXEN

F Grubu: Shakhtar Donetsk (Ukrayna) - Celtic (İskoçya)

Real Madrid (İspanya)- Leipzig (Almanya) EXXEN

G Grubu: Manchester City (İngiltere) - Borussia Dortmund (Almanya) EXXEN

Kopenhag (Danimarka) - Sevilla (İspanya) EXXEN

H Grubu: Juventus (İtalya) - Benfica (Portekiz) TV8.5

Maccabi Haifa (İsrail) - Paris Saint-Germain (Fransa) EXXEN

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2.hafta heyecanı! 9 maç oynanacak! İşte maç programı...

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