UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2.hafta heyecanı! 9 maç oynanacak! İşte maç programı...

Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en önemli organizasyonu olarak gösterilen Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Bu kapsamda turnuvanın 2.haftasında A, E, F, G ve H gruplarında 9 maç oynanacak.
Maçların programı şöyle:
A Grubu: Rangers (İskoçya)- Napoli (İtalya) EXXEN
E Grubu: Milan (İtalya) - Dinamo Zagreb (Hırvatistan) TV8.5
Chelsea (İngiltere) - Salzburg (Avusturya) EXXEN
F Grubu: Shakhtar Donetsk (Ukrayna) - Celtic (İskoçya)
Real Madrid (İspanya)- Leipzig (Almanya) EXXEN
G Grubu: Manchester City (İngiltere) - Borussia Dortmund (Almanya) EXXEN
Kopenhag (Danimarka) - Sevilla (İspanya) EXXEN
H Grubu: Juventus (İtalya) - Benfica (Portekiz) TV8.5
Maccabi Haifa (İsrail) - Paris Saint-Germain (Fransa) EXXEN