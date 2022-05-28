UEFA Şampiyonlar Ligi'nde skandal! Fatih Terim'in tepkisi ağır oldu! "Hayatım boyunca böyle bir şeye rastlamadım"

Şampiyonlar Ligi'nde 2021/22 sezonunun şampiyonu bugün belli olacak. La Liga şampiyonu Real Madrid ve Premier Lig ikincisi Liverpool şampiyonluk için mücadele verecek.

PARİS SINIFTA KALDI

Normal şartlarda TSİ 22.00'dA başlaması gereken final mücadelesi organizasyon eksikliği nedeniyle başlayamadı. Maçın yarım saat gecikmeyle 22.30'da başlayacağı duyuruldu.

Tüm dünyada ekran başına kilitlenen milyarlarca taraftar bu duruma isyan etti.

UEFA'dan yapılan açıklamada, stadyum dışında yaşanan yoğunluk sebebiyle taraftarların içeriye giremediği ve stadyum çevresindeki yoğun trafik nedeniyle bazı taraftarların maça gelemediği belirtildi.

TÜRKİYE'Yİ ÖVDÜ

Dev finalin yorumcusu Fatih Terim, Paris'te organizasyon eksikliğini eleştirirken Türkiye hakkında övgü dolu sözler sarf etti.

Terim açıklamasında, ''Hayatım boyunca böyle bir şeye rastlamadım, görmedim. Bizim ülkemiz organizasyon olarak çok çok ileride. Biz bu organizasyonu çok güzel yaparız. Son anda yine vazgeçmezlerse. Çok daha güzel yaptık daha önce." ifadelerini kullandı.