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  3. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde skandal! Fatih Terim'in tepkisi ağır oldu! "Hayatım boyunca böyle bir şeye rastlamadım"

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde skandal! Fatih Terim'in tepkisi ağır oldu! "Hayatım boyunca böyle bir şeye rastlamadım"

Fransa'nın başkenti Paris'te Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool ve Real Madrid arasında oynanacak final maçı, stadyum dışında yaşanan yoğunluk nedeniyle ertelenmesi üzerine maçın yorumcusu Fatih Terim de tepki gösterdi. Terim, ''Hayatım boyunca böyle bir şeye rastlamadım, görmedim.'' dedi.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde skandal! Fatih Terim'in tepkisi ağır oldu! "Hayatım boyunca böyle bir şeye rastlamadım"

Şampiyonlar Ligi'nde 2021/22 sezonunun şampiyonu bugün belli olacak. La Liga şampiyonu Real Madrid ve Premier Lig ikincisi Liverpool şampiyonluk için mücadele verecek.

PARİS SINIFTA KALDI

Normal şartlarda TSİ 22.00'dA başlaması gereken final mücadelesi organizasyon eksikliği nedeniyle başlayamadı. Maçın yarım saat gecikmeyle 22.30'da başlayacağı duyuruldu.

Tüm dünyada ekran başına kilitlenen milyarlarca taraftar bu duruma isyan etti.

UEFA'dan yapılan açıklamada, stadyum dışında yaşanan yoğunluk sebebiyle taraftarların içeriye giremediği ve stadyum çevresindeki yoğun trafik nedeniyle bazı taraftarların maça gelemediği belirtildi.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde skandal! Fatih Terim'in tepkisi ağır oldu! Hayatım boyunca böyle bir şeye rastlamadım

TÜRKİYE'Yİ ÖVDÜ

Dev finalin yorumcusu Fatih Terim, Paris'te organizasyon eksikliğini eleştirirken Türkiye hakkında övgü dolu sözler sarf etti.

Terim açıklamasında, ''Hayatım boyunca böyle bir şeye rastlamadım, görmedim. Bizim ülkemiz organizasyon olarak çok çok ileride. Biz bu organizasyonu çok güzel yaparız. Son anda yine vazgeçmezlerse. Çok daha güzel yaptık daha önce." ifadelerini kullandı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde skandal! Fatih Terim'in tepkisi ağır oldu! Hayatım boyunca böyle bir şeye rastlamadım

Bölge Gündem Editör Ekibi
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