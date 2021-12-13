UEFA Şampiyonlar Liginde son 16 turu kuraları çekildi! İşte son 16 turu eşleşmeleri

Avrupa'nın bir numaralı futbol organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan grup maçlarının tamamlanmasının ardından son 16 turu maçlarıyla devam edecek. Bu kapsamda grubunu ilk sırada tamamlayan ekipler, son 16 turunda grubunu ikinci tamamlayan takımlarla eşleşti.

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ SON 16 TURU EŞLEŞMELERİ

Türkiye saati ile 14.00'da başlayan kura çekimi sonrası oluşan eşleşmeler şöyle:

-Benfica - Real Madrid

-Villarreal - Manchester City

-Atletico Madrid - Bayern Münih

-Salzburg - Liverpool

-Inter - Ajax

-Sporting - Juventus

-Chelsea - Lille

-Manchester United - Paris Saint-Germain

MAÇLARIN TARİHLERİ BELLİ OLDU

Şampiyonlar Ligi'nde yoluna devam eden takımlar son 16 turundaki ilk maçları 15/16 ve 22/23 Şubat tarihlerinde oynanacak. Rövanş müsabakaları ise 8/9 Mart ve 15/16 Mart tarihlerinde tamamlanacak.

Çeyrek final ve yarı final kuraları ise 18 Mart'ta çekilecek.