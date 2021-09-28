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  3. UEFA Temyiz kurulundan açıklama: "Barcelona, Real Madrid ve Juventus hakkında açılan disiplin soruşturması iptal edildi!"

UEFA Temyiz kurulundan açıklama: "Barcelona, Real Madrid ve Juventus hakkında açılan disiplin soruşturması iptal edildi!"

Dünya devi kulüplerin Avrupa Süper Ligi adındaki yeni bir lig kurma girişiminde hakkında soruşturma açılan kulüplerle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. UEFA Temyiz Kurulu Barcelona, Juventus ve Real Madrid kulüpleri hakkındaki disiplin soruşturmalarını iptal etti.

UEFA Temyiz kurulundan açıklama: "Barcelona, Real Madrid ve Juventus hakkında açılan disiplin soruşturması iptal edildi!"

Nisan ayında Avrupa'daki önemli takımların bir araya gelerek kurmayı planladıklarını duyurdukları yeni lig kararı ile futbol camiası çalkalanmış ve karara büyük tepki gelmişti. Bunun üzerine kararda öncü olan Barcelona, Real Madrid ve Juventus hakkında disiplin soruşturması açılmıştı. UEFA Temyiz Kurulu, Avrupa Süper Ligi projesine destek veren Barcelona, Juventus ve Real Madrid kulüpleri hakkındaki disiplin soruşturmalarını iptal etti.

UEFA'dan yapılan açıklamada, "UEFA'nın yasal çerçevesinin olası ihlali nedeniyle Barcelona, Juventus ve Real Madrid aleyhine, sözde Süper Lig projesiyle ilgili başlatılan disiplin soruşturması, davalar hiç açılmamış gibi geçersiz ve hükümsüz ilan edilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

UEFA Temyiz kurulundan açıklama: "Barcelona, Real Madrid ve Juventus hakkında açılan disiplin soruşturması iptal edildi!"

TEPKİNİN ARDINDAN KARARDAN ÇEKİLDİLER

İngiltere'den Arsenal, Manchester United, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Tottenham, İtalya'dan Milan, Inter ve Juventus, İspanya'dan Atletico Madrid, Barcelona ve Real Madrid kulüpleri, Nisan ayında yaptıkları ortak açıklamayla Avrupa Süper Ligi'ni kurma kararı aldıklarını duyurmuştu. UEFA, FIFA, ülke federasyonları tarafından taraftarların da desteğiyle bu karara çok sayıda tepki gelmesinin ardından, Barcelona ve Real Madrid dışındaki kulüpten bu karardan çekilmişti.

UEFA Temyiz kurulundan açıklama: "Barcelona, Real Madrid ve Juventus hakkında açılan disiplin soruşturması iptal edildi!"

DİSİPLİN SORUŞTURMASI İPTAL EDİLDİ

Girişime desteğini sürdüren kulüpler daha sonra konuyu yargıya taşımıştı. 17. Madrid Ticaret Mahkemesi de Temmuz ayında UEFA'nın Avrupa Süper Ligi kurucu kulüpleri hakkında açtığı disiplin soruşturmasının sona erdirilmesi, cezaların ve kısıtlamaların iptaline hükmetmişti. Yeni gelen bilgiye göre UEFA Temyiz Kurulu, Avrupa Süper Ligi projesine destek veren Barcelona, Juventus ve Real Madrid kulüpleri hakkındaki disiplin soruşturmalarını iptal etti.

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