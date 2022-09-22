UEFA Uluslar Ligi: Türkiye - Lüksemburg maçı canlı izle | Türkiye - Lüksemburg maçı TRT 1 HD canlı yayın izle linki

UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup'ta geride kalan 4 maçını da kazanarak grubunda birinci olan Türkiye A Milli Futbol Takımı, grubunun 5.maçında Lüksemburg'u ağırlıyor. TRT 1'den naklen ekrana gelen mücadeleyi canlı olarak izlemek isteyenler için Türkiye - Lüksemburg maçı canlı izle | Türkiye - Lüksemburg maçı TRT 1 HD canlı yayın izle linki haberimizde...

UEFA ULUSLAR LİGİ: TÜRKİYE - LÜKSEMBURG MAÇI CANLI İZLE

Türkiye ile Lüksemburg arasındaki UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup 5.maçı 22 Eylül Perşembe günü oynanıyor. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda saat 21.45'te başlayan maçı Alman hakem

Tobias Stieler yönetiyor. Stieler'in yardımcılıklarını ise Christian Gittelmann ve Eduard Beitinger yapıyor.

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UEFA ULUSLAR LİGİ: TÜRKİYE - LÜKSEMBURG MAÇI CANLI İZLE

TÜRKİYE - LÜKSEMBURG MAÇI TRT 1 HD CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

Türkiye ile Lüksemburg arasındaki UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup 5.maçı ,TRT 1 kanalından şifresiz olarak ekrana geliyor.

TRT 1, Digiturk 23, D Smart 26, Kablo TV 22, Tivibu 22, Turkcell TV+ 21, Fil Box 20, Vodafone TV 21 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

Öte yandan A Milli Takım deplasmanda karşı karşıya geldiği rakibini Hakan Çalhanoğlu ve Serdar Dursun'un attığı gollerle 2-0 yenmişti.

TÜRKİYE - LÜKSEMBURG MAÇI TRT 1 HD CANLI YAYIN İZLE LİNKİ