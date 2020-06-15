UEFA'dan 3 dönem transfer yasağı! ceza kapıda

Süper Lig ekibi Hes Kablo Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, Atletico Madrid'in Landry N'Guemo ve Bernard Mensah transferlerinin bonservis sorunu sebebiyle kendilerini FIFA'ya şikayet ettiğini ve muhtemelen bu durumda transfer yasağı cezası alabileceklerini ifade etti. İspanya'nın köklü kulübü Atletico Madrid'in FİFA'ya 3 dönem yasak talebinde bulunduğunu ve konuyu FİFA'nın haklı bulunduğunu belirten Gözbaşı; "Hem N'Guemo hem de Atletico Madrid kulübü ile avukatlar kanalıyla görüşme yaptık.Bernard Mensah'ın zaten bonservisini aldık beraberinde hala mevcut ödemelerimiz devam ediyor" diye belirtti.

"İNDİRİM TALEBİNDE BULUNDUK"

Hem N'Guemo hem de Atletico Madrid kulübü ile avukatlar kanalıyla görüşme yaptıklarını söyleyen Başkan Gözbaşı, "Her iki tarafa yapılacak ödeme de ağır. Hem futbolcudan hem de İspanyol kulübünden ödeme konusunda iyileştirme talebinde bulunduk. Hem indirim istedik hem ödeme kolaylığı istedik. Müzakere ediliyor. Bir şekilde anlaşacağımızı umut ediyorum. Aksi taktirde transfer yasağı cezası alacağız" diye ifade etti.

Kayserispor kulübünün kurtuluşu için şirketleşmeye gidilmesi gerektiğini de ifade eden Başkan Gözbaşı, "Şirketleşme olursa, sermaye bulmak daha kolay olur. Hesaplar daha şeffaf olur. Gelir sağlamak daha kolay olur" açıklamasını yaparak sözlerini bitirdi.