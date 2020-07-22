UEFA'dan Fenerbahçe'ye 2 milyon Euro ceza!

UEFA'dan yapılan açıklamada Fenerbahçe'nin 19 Temmuz 2019'da yapılan anlaşmaya uymaması sebebiyle sarı lacivertli takıma 2 milyon Euro ceza verildiği ifade edildi.

UEFA'nın açıklamasında, 2016 yılında imzaladığı FFP anlaşmasının kurallarını ihlal eden Fenerbahçe'nin 2020-2021 ve 2021-2022 sezonlarında Avrupa kupalarından elde edeceği olası gelirlerden 2 milyon Euro kesintiye gidileceği belirtildi.

UEFA'dan yapılan açıklama şu şekilde:

"Fenerbahçe, 19 Temmuz 2019'da yapılan anlaşma şartlarına uyum sağlayamadı. Buna göre önümüzdeki iki sezon Avrupa gelirlerinden 2 milyon euro kesinti uygulanacak."