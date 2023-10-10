UEFA'dan resmi açıklama: 2032 Avrupa şampiyonasını Türkiye ile İtalya ortaklaşa düzenleyecek

UEFA'dan Yapılan resmi açıklama ile 2032 Avrupa şampiyonasını Türkiye ile İtalya'nın ortaklaşa düzenleneceğini duyurdu. Türkiye ile İtalya 2032 şampiyonasının ortak düzenlemek için baş vuruda bulunmuştu

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UEFA'dan resmi açıklama: 2032 Avrupa şampiyonasını Türkiye ile İtalya ortaklaşa düzenleyecek

Son dakika haberleri: UEFA, 2032 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2032) ev sahipliğinin Türkiye ve İtalya ortaklığına verildiğini duyurdu.

UEFA'DAN TÜRKİYEYE GÜZEL HABER!

UEFA'nın Nyon'daki merkezinde gerçekleştirilen UEFA Yönetim Kurulu toplantısının ardından gerçekleştirilen törenle EURO 2032'nin Türkiye-İtalya ortaklığına verildiği açıklandı.

Törende EURO 2028 ev sahipliğinin de Birleşik Krallık ve İrlanda Cumhuriyeti ortaklığına verildiği duyuruldu.

Yönetim kurulu toplantısının ardından gerçekleştirilen törende UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi ve İtalya Futbol Federasyonu Başkanı Gabriele Gravina ile iki ülkenin heyetleri birlikte basın mensuplarına poz verdi.

Başkan Mehmet Büyükekşi, Başkan Vekili Mustafa Eröğüt, Genel Sekreter Kadir Kardaş ve Türkiye'nin EURO 2032 adaylığındaki futbol elçisi olan Atakaş Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel büyük sevinç yaşadı.

2032 AVRUPA ŞAMPİYONASINI TÜRKİYE VE İTALYA ORTAK ŞEKİLDE DÜZENLEYECEK

EURO 2032 Türkiye ve İtalya'daki toplam 10 şehirde düzenlenecek.

İki ülke tek adaylık için hazırladığı dosyalarda 10'ar şehir seçmişti. Ortak adaylığın resmi olarak açıklanmasının ardından ise iki ülke federasyonları maçların ülkelerinde oynanacağı 5'er şehir belirleyecek.

Her iki ülkede de aynı sayıda grup, son 16 turu, çeyrek ve yarı final maçı oynanacak. UEFA Yönetim Kurulu Üyesi Servet Yardımcı, "Ev sahibi şehirlerin belirlemesi için aceleye gerek yok. Üç sene içerisinde yapılacak görüşmelerle açılış, kapanış, grup maçları ve finaller nerede oynanacak, bunlar netleşir." değerlendirmesinde bulunmuştu.

AÇILIŞ VE FİNAL MAÇLARI PAYLAŞILACAK

EURO 2032 ev sahipliği için en merak edilen konuların başında ise açılış ve final maçlarının hangi ülkede oynanacağı konusu geliyor.

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