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UFO görüntüleri gerçek mi? | İstanbul'da ufo görüntüsünün açıklaması ne? | Starlink uyduları nedir?

6 Mayıs Salı akşamı çok sayıda Twitter kullanıcısının paylaştığı görüntüler olay oldu. Peki UFO görüntüleri gerçek mi? | İstanbul'da ufo görüntüsünün açıklaması ne? | Starlink uyduları nedir? İşte detaylar...

UFO görüntüleri gerçek mi? | İstanbul'da ufo görüntüsünün açıklaması ne? | Starlink uyduları nedir?

6 Mayıs Salı akşamı çok sayıda Twitter kullanıcısının paylaştığı görüntüler olay oldu. Peki UFO görüntüleri gerçek mi? | İstanbul'da ufo görüntüsünün açıklaması ne? | Starlink uyduları nedir? İşte ayrıntılar...

UFO GÖRÜNTÜLERİ GERÇEK Mİ?

Sosyal medyada paylaşılan ve Bursa'da çekildiği öğrenilen görüntü tartışmaya yol açtı. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısının ti'ye aldığı görüntüler sosyal medyada yayıldı. Gökyüzünde ilerleyen cisimlerin yer aldığı görüntü kısa sürede birçok kişi tarafından paylaşıldı. Bazı Twitter kullanıcılarının İstanbul'dan da görüldüğünü aktardıkları ilginç duruma ilişkin çok sayıda paylaşımda bulunuldu. Bazı sosyal medya kullanıcıları söz konusu cisimlerin UFO olduğunu iddia etse de durumun basit bir açıklaması var.

İSTANBUL'DA UFO GÖRÜNTÜSÜNÜN AÇIKKLAMASI NE?

Gökyüzünde sıra halinde ilerleyen cisimlerin fotoğraflarına paylaşılırken söz konusu cisimlerin Starlink Amerikan uydu şirketi SpaceX tarafından uydu interneti erişimi sağlamak üzere inşa edilmiş uydu takımı olduğu düşünülüyor.

İşte o fotoğraflar:

Gökyüzünde sıra halinde giden cisimler sosyal medyayı salladı!

Gökyüzünde sıra halinde giden cisimler sosyal medyayı salladı!

İşte sosyal medyada yapılan yorumlardan bazıları:

- "Uzaylılar gelin almaya gidiyo ufo konvoyu yapmışlar"

Gökyüzünde sıra halinde giden cisimler sosyal medyayı salladı!
- "Biz Uzaya gidemeyince, 
Uzaylılar konvoy halinde bize geldi..

Hayeller; Beyaz UFO lu prens

Gerçekler;Elon Musk uyduları.."

Gökyüzünde sıra halinde giden cisimler sosyal medyayı salladı!

- "Bugün SpaceX in uydu takımyıldızına (Starlink) denk gelen kişiler olmuş ve hâliyle 12 tane noktayı eş zamanlı hareket ederken görünce bir UFO heyecanlanması olmuş"

Gökyüzünde sıra halinde giden cisimler sosyal medyayı salladı!

STARLİNK UYDULARI NEDİR?

Starlink Amerikan uydu şirketi SpaceX tarafından uydu interneti erişimi sağlamak üzere inşa edilmiş bir uydu takımyıldızıdır. 

Berkem Temizel
Gece Editörü
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