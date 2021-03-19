Uganda'nın Nüfusu ve Yüzölçümü Kaçtır? Uganda'nın Haritadaki yeri, Konumu Nedir?

Uganda ya da resmî adıyla Uganda Cumhuriyeti, Afrika kıtasının doğu kesiminde yer alan ve denize kıyısı olmayan bir kara ülkesidir.Ülkenin sınır komşularını kuzeyde Güney Sudan, doğuda Kenya, güneyde çoğu sınırı Victoria Gölü ile oluşan Tanzanya, güneybatıda Ruanda ve batıda ise Kongo Demokratik Cumhuriyeti oluşturmaktadır.

Uganda'nın Nüfusu Kaç Kişidir?

Uganda 45741007 Kişilik nüfusa sahiptir ve Dünya'daki tüm ülkeler arasında nüfus sıralamasında 31. sırada yer almaktadır. Dünya Nüfusuna oranının % 0,0059 olduğu görülmektedir.

Uganda'nın Müslüman Nüfus sayısı 3,958,000 kişidir. Müslüman Nüfus Yüzdesi 12,1 olarak rakamlara yansımıştır.

Uganda'nın Yüzölçümü Kaçtır?

Yüz ölçümü, bir yerin alanını belirten terim olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu bağlamda Uganda'nın yüz ölçümü 241521 km² olarak kayıtlara geçmiştir. Yüz ölçümü hesaplarken şehirlerin sınırları içerisinde kalan arazi ve topraklara bakılmaktadır.

Uganda'nın Karasal ve Su Yüzölçümü Kaçtır?

Su Alanı: 43938 km² Karasal Alan : 197100 km²

Uganda'nın Haritadaki Yeri / Konumu