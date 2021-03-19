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Uganda'nın Nüfusu ve Yüzölçümü Kaçtır? Uganda'nın Haritadaki yeri, Konumu Nedir?

Uganda'nın Nüfusu, Yüzölçümü, Dünya Nüfus sıralamasındaki yeri, haritadaki konumu, Müslüman Nüfusunun olup olmadığı merak edilen konular arasında yer almakta ve araştırılmaktadır. Haberimizden Uganda'nın Nüfusu, Yüzölçümü, Dünya Nüfus sıralamasındaki yeri hakkında sizleri bilgilendirecek özet bilgilere ulaşabilirsiniz.

Uganda'nın Nüfusu ve Yüzölçümü Kaçtır? Uganda'nın Haritadaki yeri, Konumu Nedir?

Uganda ya da resmî adıyla Uganda Cumhuriyeti, Afrika kıtasının doğu kesiminde yer alan ve denize kıyısı olmayan bir kara ülkesidir.Ülkenin sınır komşularını kuzeyde Güney Sudan, doğuda Kenya, güneyde çoğu sınırı Victoria Gölü ile oluşan Tanzanya, güneybatıda Ruanda ve batıda ise Kongo Demokratik Cumhuriyeti oluşturmaktadır.

Uganda'nın Nüfusu Kaç Kişidir?

Uganda 45741007 Kişilik nüfusa sahiptir ve Dünya'daki tüm ülkeler arasında nüfus sıralamasında 31. sırada yer almaktadır. Dünya Nüfusuna oranının % 0,0059 olduğu görülmektedir.

Uganda'nın Müslüman Nüfus sayısı 3,958,000 kişidir. Müslüman Nüfus Yüzdesi 12,1 olarak rakamlara yansımıştır.

Uganda'nın Nüfusu ve Yüzölçümü Kaçtır? Uganda'nın Haritadaki yeri, Konumu Nedir?

Uganda'nın Yüzölçümü Kaçtır?

Yüz ölçümü, bir yerin alanını belirten terim olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu bağlamda  Uganda'nın yüz ölçümü 241521 km² olarak kayıtlara geçmiştir. Yüz ölçümü hesaplarken şehirlerin sınırları içerisinde kalan arazi ve topraklara bakılmaktadır.

Uganda'nın Karasal ve Su Yüzölçümü Kaçtır?

Su Alanı: 43938  km²    Karasal Alan : 197100 km²

Uganda'nın Nüfusu ve Yüzölçümü Kaçtır? Uganda'nın Haritadaki yeri, Konumu Nedir?

Uganda'nın Haritadaki Yeri / Konumu

 

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü
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