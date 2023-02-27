Uggi Johann Audunsson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Uggi Johann Audunsson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Uggi Johann Audunsson adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Uggi Johann Audunsson Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Uggi Johann Audunsson 4 Aralık 2004 tarihinde doğmuştur. İzlanda uyrukludur.Gerçek adı da Uggi Jóhann Auðunsson şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Uggi Johann Audunsson Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Víkingur Reykjavík futbol takımında oynamaktadır. Víkingur Reykjavík takımına 1 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Uggi Johann Audunsson'nin Víkingur Reykjavík ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Uggi Johann Audunsson Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Uggi Johann Audunsson isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise - kadar çıkmıştır.

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Uggi Johann Audunsson Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Uggi Johann Audunsson futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2021 yılında Víkingur

Uggi Johann Audunsson Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Uggi Johann Audunsson şuan Víkingur Reykjavík takımında oynamakta ve 99 numaralı formayı giymektedir.

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