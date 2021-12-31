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Uğur Aslan kimdir, nereli, kaç yaşında? Evli mi?

Şarkılar Bizi Söyler konukları 2022 yılbaşı programının konukları arasında olan Uğur Arslan merak konusu oldu. Yargı'da Eren Komiser rolünü canlandıran Uğur Aslan kimdir, nereli, kaç yaşında? Evli mi? İşte detaylar...

Uğur Aslan kimdir, nereli, kaç yaşında? Evli mi?

Şarkılar Bizi Söyler programının yılbaşı özel konukları arasında yer alan Uğur Aslan izleyiciler tarafından  merak edilmeye başlandı. Kanal D'nin ilgiyle izlenen dizisi Yargı'da da Eren Komiser rolüyle izleyici karşısına çıkan Uğur Aslan kimdir, nereli, kaç yaşında? Evli mi?

UĞUR ASLAN KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA? EVLİ Mİ?

9 Şubat 1972'de Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde dünyaya gelen Uğur Aslan  Türk dizi, sinema, tiyatro oyuncusu ve müzisyendir. Ay Yapım'ın yapımcılığını üstlendiği Yargı dizisindeki Komiser Eren rolü ile tanınmaktadır.

Dokuz çocuklu bir ailenin en küçüğü olarak doğan Aslan, ilk ve orta öğrenimini Reyhanlı Devlet Parasız Yatılı Okulunda, liseyi ise Antakya Ticaret Lisesinde tamamladı. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi'nin Tiyatro bölümüne bağlı oyunculuk ana sanat dalından lisans derecesi ile mezun oldu.

Aslan, oyunculuk kariyerine lisede okurken oynadığı tiyatro oyunları ile başladı. Hatay Kültür Tiyatro Topluluğunun dikkatini çekti ve ilk oyunculuk deneyimine Turgut Özakman'ın Bir Şehnaz Oyun adlı oyunu ile adım attı.

Oyunculuk dışında müzik ile de ilgilendiğini ve boş vakitlerinde keman ve ney çaldığını belirten Aslan, "Afara: Bir Arabesk Müzikali" adlı müzikal tiyatro performansı ile seyirci karşısında yer aldı. Ayrıca özel bir üniversitede oyunculuk dersi vermektedir. 1999 yılından beri senarist Sema Ergenekon ile evli olan Uğur Aslan'ın ikisi kız biri erkek olmak üzere üç çocuğu bulunmaktadır.

Uğur Aslan kimdir, nereli, kaç yaşında? Evli mi?

Emine Özfalcı
Magazin Editörü
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