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Uğur Kaan Yıldız kimdir, kaç yaşında, nereli?

Fenerbahçe'nin göze çarpan genç yeteneklerinden Uğur Kaan Yıldız, sarı-lacivertlilerde ilk kez Sivas Belediyespor maçında ilk 11'de sahaya çıktı. Bunun üzerine Uğur Kaan Yıldız ismi en çok araştırılan konular arasında yer aldı. Peki, Uğur Kaan Yıldız kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte detaylar...

Uğur Kaan Yıldız kimdir, kaç yaşında, nereli?

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'na 4. turdan başladı ve ilk rakibi Sivas Belediyespor'u kendi evinde oynadığı maçta 4-0 mağlup etti. Böylelikle bir üst tura yükselen sarı-lacivertliler, bu turdaki rakibini bekliyor. Sivas Belediyespor maçında genç oyunculara yer veren Erol Bulut, süre alamayan oyuncuları da değerlendirdi. Bu oyuncular arasında dikkat çeken isim ise kariyerinde ilk kez ilk 11 oynayan Uğur Kaan Yıldız oldu. Maç boyu gösterdiği performans ile alkış alan ve eksiksiz oynadığı belirtilen Uğur Kaan Yıldız, sarı-lacivertli taraftarların göz bebeği oldu. Peki, Uğur Kaan Yıldız kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte detaylar...

UĞUR KAAN YILDIZ KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

6 Ağustos 2002 doğumlu olan Uğur Kaan Yıldız, İstanbul'da dünyaya geldi. Sağ bekte görev yapan genç oyuncu 1.81 m boyuna sahip. Uğur Kaan, sağ bek haricinde sağ ve sol açıkta da görev alabiliyor. Sağ ayaklı genç oyuncu, 2019 yılında Fenerbahçe U17 takımından Fenerbahçe U19 takımına geçiş yapmıştı ve profesyonelliğe ilk adımını atmıştı. Uğur Kaan'ın Fenerbahçe ile 2023 yılının Haziran ayına dek sözleşmesi bulunuyor. Fenerbahçe forması giyen genç oyuncu Ziraat Türkiye Kupası'nda sergilediği oyunla taraftarlardan tam not aldı.

Onur Çelik
Spor Editörü


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