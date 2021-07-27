27 Temmuz 2021 Salı TRT 1 yayın akışı | Yerli Sinema: Son Şaka TRT 1'deYıldız oyuncu Salomon Rondon Fenerbahçe'ye önerildi27 Temmuz 2021 Salı TRT 2 yayın akışı |Düşüncenin Seyir Defteri TRT 2'deÇok Güzel Hareketler Bunlar 2 kimler ayrıldı? Neden ayrıldılar? ÇGHB 2'den ayrılanlar kim?Trabzonspor'un loca fiyatları ne kadar, kaç TL 2021?Altın fiyatları yeni günde düşüşe geçti! Altın fiyatları bugün ne kadar ? 27 Temmuz 2021 Salı serbest piyasa güncel altın fiyatları27 Temmuz 2021 Salı Kanal D yayın akışı | Baht Oyunu yeni bölümüyle Kanal D'de27 Temmuz 2021 Salı TV8 yayın akışı | MasterChef Türkiye özel bölümüyle TV8'deSoruşturma tamamlandı! Ayşegül Çınar ve Furkan Çalıkoğlu için hapis istemi!27 Temmuz 2021 Salı Star TV yayın akışı | Dizi Ada Masalı özel bölümüyle Star TV'de
İstanbul23 °C
  1. HABERLER
  2. KORONAVİRÜS
  3. Uğur Şahin BioNTech’in mutasyonlara karşı güçsüz olduğunu kabul etti: Kovid-19 bağışıklığı düşüyor!

Uğur Şahin BioNTech’in mutasyonlara karşı güçsüz olduğunu kabul etti: Kovid-19 bağışıklığı düşüyor!

BioNTech’in CEO’su Prof. Dr. Uğur Şahin, Kovid-19 aşısının varyantlara karşı dayanıklılığına ilişkin, “Aşının yarattığı Covid-19 bağışıklığı düşüyor fakat şu an üçüncü bir doz aşıya nadiren ihtiyaç var” açıklamasında bulundu.

Uğur Şahin BioNTech’in mutasyonlara karşı güçsüz olduğunu kabul etti: Kovid-19 bağışıklığı düşüyor!

Koronavirüs mutasyonları dünya genelinde hızla yayılmaya devam ederken, İsrail’de yapılan bir araştırma bilim insanları Özlem Türeci ve Uğur Şahin’in kurduğu BioNTech’in geliştirdiği aşının bu tür mutasyonlara karşı güçsüz olduğunu ortaya çıkardı. 

Kovid-19 aşısının mucitlerinden Uğur Şahin, bugün konuya ilişkin net konuştu. Wall Street Journal’a özel bir demeç veren Şahin, “Aşının yarattığı Covid-19 bağışıklığı düşüyor fakat şu an üçüncü bir doz aşıya nadiren ihtiyaç var” ifadelerini kullandı. 

Uğur Şahin BioNTech’in mutasyonlara karşı güçsüz olduğunu kabul etti: Kovid-19 bağışıklığı düşüyor!

KARARLARINI KENDİLERİ ALMALI

Şahin, her ülke hükümetinin bu konuda kendi kararını vermesi gerektiğini belirtti ve “Ülkeler, kırılgan ve riskli gruptaki insanlara ekstra doz aşı verip vermeme konusunda kararı kendileri almalı” diye konuştu. 

Uğur Şahin BioNTech’in mutasyonlara karşı güçsüz olduğunu kabul etti: Kovid-19 bağışıklığı düşüyor!

KORKUTAN AÇIKLAMA: KORUMASI DÜŞÜK

Araştırma sonuçlarını doğrulayan Şahin, BioNTech, Pfizer ile güçlerini birleştirerek geliştirdikleri aşının 7 ay sonra bile koruma sağladığının altını çizdi. Şahin, henüz bir üçüncü doz aşıya ihtiyaç olmadığını da söyledi. Şahin, “Antikor seviyeleri azalıyor. Aşının yeni varyantlara karşı sağladığı koruma daha düşük” dedi.

Uğur Şahin BioNTech’in mutasyonlara karşı güçsüz olduğunu kabul etti: Kovid-19 bağışıklığı düşüyor!

Antikor seviyelerinin düşmesinin insanların hastalanması anlamına gelebileceğini ifade eden Şahin, ''Fakat henüz hücrelerin bağışıklığının düştüğüne dair bir kanıt yok. Çünkü hastalık bulaşanlar, bu rahatsızlığı ağır atlatmıyor” değerlendirmesinde bulundu.

Uğur Şahin BioNTech’in mutasyonlara karşı güçsüz olduğunu kabul etti: Kovid-19 bağışıklığı düşüyor!

Gülistan Başköy
Eğitim Editörü
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT