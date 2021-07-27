Uğur Şahin BioNTech’in mutasyonlara karşı güçsüz olduğunu kabul etti: Kovid-19 bağışıklığı düşüyor!

Koronavirüs mutasyonları dünya genelinde hızla yayılmaya devam ederken, İsrail’de yapılan bir araştırma bilim insanları Özlem Türeci ve Uğur Şahin’in kurduğu BioNTech’in geliştirdiği aşının bu tür mutasyonlara karşı güçsüz olduğunu ortaya çıkardı.

Kovid-19 aşısının mucitlerinden Uğur Şahin, bugün konuya ilişkin net konuştu. Wall Street Journal’a özel bir demeç veren Şahin, “Aşının yarattığı Covid-19 bağışıklığı düşüyor fakat şu an üçüncü bir doz aşıya nadiren ihtiyaç var” ifadelerini kullandı.

KARARLARINI KENDİLERİ ALMALI

Şahin, her ülke hükümetinin bu konuda kendi kararını vermesi gerektiğini belirtti ve “Ülkeler, kırılgan ve riskli gruptaki insanlara ekstra doz aşı verip vermeme konusunda kararı kendileri almalı” diye konuştu.

KORKUTAN AÇIKLAMA: KORUMASI DÜŞÜK

Araştırma sonuçlarını doğrulayan Şahin, BioNTech, Pfizer ile güçlerini birleştirerek geliştirdikleri aşının 7 ay sonra bile koruma sağladığının altını çizdi. Şahin, henüz bir üçüncü doz aşıya ihtiyaç olmadığını da söyledi. Şahin, “Antikor seviyeleri azalıyor. Aşının yeni varyantlara karşı sağladığı koruma daha düşük” dedi.

Antikor seviyelerinin düşmesinin insanların hastalanması anlamına gelebileceğini ifade eden Şahin, ''Fakat henüz hücrelerin bağışıklığının düştüğüne dair bir kanıt yok. Çünkü hastalık bulaşanlar, bu rahatsızlığı ağır atlatmıyor” değerlendirmesinde bulundu.