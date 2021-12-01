Uğur Şahin ve Özlem Türeci'den Omicron varyantıyla ilgili rahatlatan açıklama!

Son dönemde tüm dünyanın alarm haline geçmesine neden olan yeni koronavirüs varyantı Omicron, vatandaşların da yeniden pandemi sürecinin ilk dönemine dönüleceği endişesine kapılmasına neden olmuştu. Yetkili isimlerden varyant üzerine birçok açıklama yapılsa da BionTech'in kurucuları konuyla ilgili rahatlatıcı konuşarak vatandaşların endişe etmesine gerek olmadığını ifade etti.

Almanya'nın Mainz kentinde düzenlenen 25. Aydın Doğan Vakfı Ödül Töreni öncesi gazetecilerin sorularını yanıtlayan Uğur Şahin ve Özlem Türeci, önemli açıklamalarda bulundu.

"PANİĞE GEREK YOK"

Yeni varyant nedeni ile panik yapmaya gerek olmadığını ifade eden Uğur Şahin, "Yeni Omicron varyant nedeniyle herhangi bir korku duymaya gerek yok. Paniğe gerek yok. Varyantın çok farklı mutasyonları olduğunu biliyoruz. Aşının bu varyanta daha az etki sağladığını ama ağır hastalıktan da koruduğunu biliyoruz" ifadelerini kullandı.

"AŞI, GÜVEN SAĞLIYOR"

Ağır hastalığa karşı aşının etkili olduğunu ifade eden Şahin, "Aşı, ağır hastalık seyrine karşı koruma sağlıyor. Ağır hastalık seyrine de koruma sağladığı için bir güven sağlıyor. Üçüncü doz aşı olduktan sonra oldukça iyi bir korumanın sağlandığına eminiz" dedi.

"HATIRLATMA DOZU GEREKLİ"

Vatandaşlara en kısa sürede 3. doz aşılarını olmaları gerektiği tavsiyesinde bulunan Şahin, "Bulaşma oranı ve hastalık vaka sayısı, aşı olmayanlar arasında artış gösterdi. Vaka sayıları aşı olmayanlar arasında aşı olanlara kıyaslandığında 8 kat daha fazla. Aşı oranıyla kıyaslandığında yoğun bakıma alınma oranı da 8 kat daha fazla. Hatırlatma dozu gerekli. Özelikle belli bir yaş grubu için. Genel olarak nüfusun tamamı için 3. dozun gerekli olduğunu söylüyoruz. 20 kat daha koruma sağlıyor. Üçüncü doz ile yüzde 97 koruma sağlanıyor. Omicron'dan bağımsız olarak üçüncü dozu en kısa zamanda olmayı tavsiye ediyoruz" diye konuştu.

"YAN ETKİ ELDE EDİLMEDİ"

Aşının yan etkileri hakkında da konuşan Şahin "Kanser hastalarında gördüğümüz Mrna bazlı aşılar tekrar edilerek veriliyor. Bunda herhangi bir olumsuz yan etki olmadığını görüyoruz. Düzinelerce kanser hastasına bunu uyguladık. Yaptığımız araştırmalar süresince yan etki elde edilmiş değildir" ifadelerine yer verdi.

"TEREDDÜT EDENLERİ İKNA ETMEK GEREKİYOR"

Her aşı olan kişi ile birlikte mutluluklarının arttığını ifade eden Şahin, "En başarılı aşılardan birisi. 3 milyar kişiye yapılmış olacak. 150 ülkede yapılan bir aşı. Almanya'da daha yaşlı olan kesimin yüzde 80'i olmuş. Tereddüt edenleri ikna etmek gerekiyor. Aşının insanlara yardım ettiğini görmek mutluluk verici. Her aşı olan ile birlikte mutluluğumuz artıyor" dedi.

"EĞİTİM VE BİLGİ VERİLMESİ GEREKİYOR"

Medyanın aşı ile ilgili bilgilendirme yapmasını isteyen Şahin, "İnsanların soruları ve şüpheleri olabiliyor. Bu nedenle daha çok eğitim ve bilgi verilmesi gerekiyor. Yalan haberler, komplo teorileri ve yanlış anlamalara karşı toplumsal bir görev olarak medyanın bu doğrultuda çalışması gerekiyor. Eğitim verilmesi için yeni yolların, farklı kavramlar ve ifadelerin kullanılması gerekiyor" şeklinde konuştu.

"BİLGİLERİ ARAŞTIRMALARIMIZA YANSITABİLECEĞİZ"

Covid-19 ile edindikleri bilgileri kanserle ilgili araştırmalarında kullanacaklarını ifade eden Özlem Türeci ise, "2020 yılında pandemiyle beraber bunun aşıya dönüşmesi söz konusu oldu. Daha önce yüzlerce bireyde denediğimiz tecrübelerimizi pandemiye yansıtma olayı oldukça kolay oldu. Kanserde elde ettiğimiz bilgiyi olduğu gibi pandemiye odakladık. Şimdi COVID-19'da edindiğimiz bilgileri kanserle ilgili araştırmalarımıza yansıtabileceğiz" dedi.

"BİR SONRAKİ PANDEMİYE HAZIRLIKLI OLMALIYIZ"

Gelecek pandemilere hazırlıklı olmaları gerektiğini ifade eden Türeci, "Dünyada hareketlilik had safhada ve artmaktadır. Hiçbir insanın daha önce gitmediği köşelere şimdi seyahatler yapılıyor. Patojenlere ulaşılıyor ve bu seyahatler sayesinde patojenler dünyada dolaşıyor. Önemli olan buna bizim hazırlıklı olmamızdır. Bir sonraki pandemiye hazırlıklı olmamız gerekiyor. COVID-19 ile beraber en iyi hazırlığı deneyimlemiş durumundayız" değerlendirmesinde bulundu.