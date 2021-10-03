Uğur Şahin'den kritik açıklama: Aşılar etkisini yitiriyor, yeni aşı üretilmesi gerekecek!

Koronavirüsün uğradığı mutasyonlara dair çalışmalar devam ederken Biontech'in kurucu ortaklarından aynı zamanda şirketin CEO'su olan Uğur Şahin'den konuyla ilgili kritik bir açıklama geldi. Koronavirüsün mutasyona uğramaya devam edeceğini aktaran Şahin, virüse karşı korunmak için önümüzdeki yılın ortasına kadar yeni bir formülasyona ihtiyaç duyulacağını söyledi.

"VİRÜS DAHA ÇOK UYUM SAĞLAYACAK"

Şu anda kullanımda olan Covid-19 varyantlarının ve özellikle de Delta varyantının çok daha bulaşıcı olduğunu söyleyen Uğur Şahin, bu mutasyonların mevcut aşıların etkinliğini ortadan kaldıracak kadar farklı olmadığını söyledi.

Şahin, güçlendirici atışların ana değişkenlerle başa çıkabilecek gibi göründüğünü ancak virüsün eninde sonunda aşı tarafından verilen bağışıklık tepkisinden kaçabilecek mutasyonları ortaya çıkaracağını aktardı. Şahin, “Virüs kalacak ve virüs daha çok uyum sağlayacak. Değişikliğe uğrayacak yeni nesil virüslerin, şu ankinden daha kolay yönetilebilir olacağını öngörmüyoruz. Bu devam eden bir evrim ve evrim henüz başladı” dedi.

"PATENTLERİ PAYLAŞMAK KALİTE KONTROLÜNÜ RİSKE ATAR"

Gelişmekte olan ülkeler tarafından, “Aşının patentini paylaşın” çağrısına kulak asmayan Uğur Şahin, bu konuda ise “Patentleri paylaşmak kalite kontrolünü riske atar” ifadesini kullandı. BioNTech/Pfizer’ın geliştirdiği aşının fiyatının gelecekte ne kadar olacağına dair açıklamada bulunmayan Şahin, “Aşıya gelecek yıllarda da ihtiyaç olacak” diye konuştu.