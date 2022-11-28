Uğur Yasin Asal, kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, ne mezunudur, nerde görevlidir? Biyografisi

Üniversiteler, sivil toplum kuruluşları ve ilgili platformlarda birçok konferans veren Uğur Yasin Asal, kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, ne mezunudur, nerde görevlidir? İşte Uğur Yasin Asal'ın hayat biyografisi.

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Uğur Yasin Asal, kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, ne mezunudur, nerde görevlidir? Biyografisi

İstanbul Ticaret Üniversitesinde görev yapmakta olan Uğur Yasin Asal, zaman zaman Televizyon programlarına çıkarak siyasi ekonomi ve dünya ilişkileri ile ilgili yorum ve analizlerde bulunarak izleyicilerin dikkatini çekmeyi başarmıştır Peki Uğur Yasin Asal kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, ne mezunudur, nerde görevlidir? İşte Uğur Yasin Asal'ın hayat biyografisi.

UĞUR YASİN ASAL KİMDİR?

İstanbul Ticaret Üniversitesi’nde görev yapmakta olan Uğur Yasin ASAL, 1988 yılında İstanbul’da doğmuştur. İstanbul Üniversitesi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Doktora Programını “Modern Uluslararası Sistemde Güç Dengesi Teorisinin Yeniden Kurgulanması: G20 Örneğinde Hiyerarşinin Hegemonyası” başlıklı tezi ile tamamlayan ASAL’ın “Rusya’nın Baltık Ülkeleri Dış Politikası: İşbirliği mi Anlaşmazlık mı?” adlı kitabı, “Asya’da Güvenlik Sorunları ve Yansımaları”, “Uluslararası İlişkilerin Temel Kavramları” ve “Yeni Türkiye Dergisi 11 Ciltlik Kafkasya Özel Sayısı” ortak yazarlı kitap çalışmaları ile G-20, Küresel Ekonomi Politik, Güvenlik ve Strateji, Uluslararası İlişkiler ve Karşılaştırmalı Seçim Sistemleri üzerine yayımlanmış bilimsel eserleri bulunmaktadır.

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ASAL, 5. Dünya Su Forumu Parlamenter Asistanlığı görevi ile G-20 2015 Antalya Liderler Zirvesi ve T-20 2018 Buenos Aires toplantılarında görev yapmıştır. Üniversiteler, sivil toplum kuruluşları ve ilgili platformlarda birçok konferans veren Uğur Yasin ASAL, siyaset bilimi, küresel ekonomi politik ve uluslararası ilişkiler alanında, ulusal ve uluslararası televizyon ve radyo kanallarında program yorumculuğu yapmaktadır. TOBB İstanbul Genç Girişimciler Kurulu Araştırma ve Yayınlar Komisyonu Başkanlığı görevini yerine getiren ASAL, aynı komisyonda üye olarak sivil toplum faaliyetlerine devam etmektedir.

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