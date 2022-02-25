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NATO'dan Ukrayna'ya şok yardım! Bu hamle savaşı kızıştıracak!

NATO Devlet ve Hükümet Başkanları, telekonferans yoluyla bir araya geldi. NATO, Ukrayna zirvesi sonrası yaptığı açıklamada, "Putin'in saldırı kararı korkunç stratejik bir hata" dedi. Stoltenberg, "Topyekün bir işgal görüyoruz. Kiev'e silah yardımı yapılacak" ifadelerini kullandı.

NATO'dan Ukrayna'ya şok yardım! Bu hamle savaşı kızıştıracak!

NATO Devlet ve Hükümet Başkanları, Ukrayna'daki gelişmeler hakkında bugün telekonferans yoluyla bir araya geldi ve liderler son gelişmeleri görüştü.

NATO, yaptığı açıklamada, "Putin'in saldırı kararı korkunç bir hata" dedi.

Ukrayna Cumhurbaşkanı kimse yardım etmiyor demişti! NATO Genel Sekreteri Stoltenberg resmen duyurdu! Kiev'e silah yardımı yapılacak!

KİEV'E SİLAH YARDIMI YAPILACAK

Genel Sekreter Stoltenberg, "Topyekün bir işgal görüyoruz. NATO topraklarının her santimetrekaresini koruyacağız" derken, "Kara, hava ve denizde müdahale gücünü harekete geçirdik" diye konuştu. 

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg’in açıklamalarından satır başları:

“Rusya yıllarca ağır siyasi ve ekonomik bedel ödeyecek. 20 gemi ve 100'den fazla savaş uçağı teyakkuz halinde. İşgalci Rus birliklerinin Kiev'e ilerlediğini gördük. Kiev'e silah yardımı yapılacak. Rusya askerlerini çekmeli”

Ukrayna Cumhurbaşkanı kimse yardım etmiyor demişti! NATO Genel Sekreteri Stoltenberg resmen duyurdu! Kiev'e silah yardımı yapılacak!

'EN GÜÇLÜ ŞEKİLDE KINIYORUZ'

NATO'nun Ortak Sefer Gücü (JEF) ülkelerinin liderleri, "Rusya'nın Ukrayna'ya askeri saldırısını mümkün olan en güçlü şekilde kınadıklarını" açıkladı. NATO'nun Birleşik Krallık liderliğindeki görev grubu ortak bir açıklamada, "özgür ve egemen bir Avrupa ülkesine yapılan bu vahşi ve sebepsiz saldırıdan dehşete düştüklerini" söyledi.

Ukrayna Cumhurbaşkanı kimse yardım etmiyor demişti! NATO Genel Sekreteri Stoltenberg resmen duyurdu! Kiev'e silah yardımı yapılacak!

Yetkililer, saldırının "Birleşmiş Milletler Sözleşmesi'nin ve Rusya'nın Helsinki Nihai Senedi, Paris Şartı ve Budapeşte Memorandumu'nun temel taahhütlerin ciddi bir ihlali olduğunu. Rusya'yı akan kanı durdurmaya, gerilimi derhal azaltmaya ve kuvvetlerini Ukrayna'nın egemen ve uluslararası kabul görmüş sınırlarının dışındaki mevzilere çekmeye çağırıyoruz. Ukrayna'nın egemenliğini ve toprak bütünlüğünü 'güçlü bir şekilde' destekliyoruz."açıkladı.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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