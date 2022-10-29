Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskiy'den 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı! Türkçe detayı dikkat çekti

Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskiy, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Zelenskiy'in paylaşımını Türkçe yapması dikkat çekti.

Bölge Gündem Editör Ekibi
Haberler, Son Dakika Haberleri
YAYINLAMA
Google News
Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskiy'den 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı! Türkçe detayı dikkat çekti

Cumhuriyet'in ilan edilmesinin 99.yıldönümü kapsamında sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı kutladı, Türk halkına barış, esenlik ve refah diledi.

Zelenskiy mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye Cumhuriyeti’nin ilan edilmesinin 99. yıl dönümü vesilesiyle ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı kutluyorum. Dost Türk halkına barış, esenlikler ve refah diliyorum. Ortak çabalarımızın Karadeniz bölgesine barış, güvenlik ve istikrarın geri gelmesini sağlayacağına inanıyorum."

Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskiy'den 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı! Türkçe detayı dikkat çekti

2
0
0
1
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
MHP lideri Devlet Bahçeli'den 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı: "Cumhurun onuru ile Cumhuriyet’in onuru da bir ve beraberdir"
MHP lideri Devlet Bahçeli'den 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı: "Cumhurun onuru ile Cumhuriyet’in onuru da bir ve beraberdir"
Son dakika | 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun! Cumhurbaşkanı Erdoğan ve devlet erkanı Anıtkabir'de Atatürk'ün huzuruna çıktı
Son dakika | 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun! Cumhurbaşkanı Erdoğan ve devlet erkanı Anıtkabir'de Atatürk'ün huzuruna çıktı
Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı: 'Türkiye Yüzyılı'nı inşa etmekte kararlıyız
Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı: 'Türkiye Yüzyılı'nı inşa etmekte kararlıyız
29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun! Türkiye Cumhuriyeti 99 yaşında...
29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun! Türkiye Cumhuriyeti 99 yaşında...
Son Haberler
61/1-k Trafik Cezası Nedir? 61/1-k Trafik Cezası 2022 Ne Kadar?
61/1-k Trafik Cezası Nedir? 61/1-k Trafik Cezası 2022 Ne Kadar?
Altın fiyatlarında dalgalı seyir! Yükselişe geçen altın fiyatları yeniden düştü! İşte güncel altın fiyatları...
Altın fiyatlarında dalgalı seyir! Yükselişe geçen altın fiyatları yeniden düştü! İşte güncel altın fiyatları...
Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskiy'den 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı! Türkçe detayı dikkat çekti
Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskiy'den 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı! Türkçe detayı dikkat çekti
61/1-j Trafik Cezası Nedir? 61/1-j Trafik Cezası 2022 Ne Kadar?
61/1-j Trafik Cezası Nedir? 61/1-j Trafik Cezası 2022 Ne Kadar?
Yerli otomobil TOGG'un renkleri belli oldu! Türkiye'nin güzelliklerinden esinlenildi!
Yerli otomobil TOGG'un renkleri belli oldu! Türkiye'nin güzelliklerinden esinlenildi!
Son dakika | Malatya’nın Pütürge ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Son dakika | Malatya’nın Pütürge ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Çok Okunanlar
ORC Araştırma sordu! En başarılı 5 il belediye başkanı belli oldu! İlk sırada bakın kim var...
ORC Araştırma sordu! En başarılı 5 il belediye başkanı belli oldu! İlk sırada bakın kim var...
29 Ekim müjdesi! Marmaray, Başkentray ve İzban ücretsiz hizmet verecek
29 Ekim müjdesi! Marmaray, Başkentray ve İzban ücretsiz hizmet verecek
Meteorolojiden bir güzel bir kötü haber! O illerde sağanak ve kar bekleniyor, diğer yerlerde yağış yok
Meteorolojiden bir güzel bir kötü haber! O illerde sağanak ve kar bekleniyor, diğer yerlerde yağış yok
29 Ekim İzmir toplu taşıma ücretsiz mi? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda ulaşım bedava mı 2022?
29 Ekim İzmir toplu taşıma ücretsiz mi? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda ulaşım bedava mı 2022?
Bakan Süleyman Soylu hakkında çirkin ifadeler kullanmıştı! CHP'li Ali Mahir Başarır hakkında fezleke hazırlandı
Bakan Süleyman Soylu hakkında çirkin ifadeler kullanmıştı! CHP'li Ali Mahir Başarır hakkında fezleke hazırlandı
Milli Savunma Bakanlığı açıkladı: 5 terörist etkisiz hale getirildi! "Mehmetçiğin nefesi teröristlerin ensesinde..."
Milli Savunma Bakanlığı açıkladı: 5 terörist etkisiz hale getirildi! "Mehmetçiğin nefesi teröristlerin ensesinde..."
Yorumlananlar
İbrahim Tatlıses'ten Ahmet Eşref Fakıbaba çıkışı: "Gerçek yüzünü Türkiye kamuoyuna anlatacağım "
İbrahim Tatlıses'ten Ahmet Eşref Fakıbaba çıkışı: "Gerçek yüzünü Türkiye kamuoyuna anlatacağım "
Bugün kimin maçı var 28 Ekim 2022 Cuma? Hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte günün maç programı
Bugün kimin maçı var 28 Ekim 2022 Cuma? Hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte günün maç programı
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: "Dünyanın İslam’a ihtiyacı var"
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: "Dünyanın İslam’a ihtiyacı var"
Nuray Sayarı ile haftalık burç yorumları 24- 30 Ekim 2022 | Akrep sevmeye doyamayacak, başak başkalarının işine burnunu sokma!
Nuray Sayarı ile haftalık burç yorumları 24- 30 Ekim 2022 | Akrep sevmeye doyamayacak, başak başkalarının işine burnunu sokma!