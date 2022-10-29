Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskiy'den 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı! Türkçe detayı dikkat çekti

Cumhuriyet'in ilan edilmesinin 99.yıldönümü kapsamında sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı kutladı, Türk halkına barış, esenlik ve refah diledi.
Zelenskiy mesajında şu ifadeleri kullandı:
"Türkiye Cumhuriyeti’nin ilan edilmesinin 99. yıl dönümü vesilesiyle ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı kutluyorum. Dost Türk halkına barış, esenlikler ve refah diliyorum. Ortak çabalarımızın Karadeniz bölgesine barış, güvenlik ve istikrarın geri gelmesini sağlayacağına inanıyorum."