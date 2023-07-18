Ukrayna Lideri Zelensky'den Erdoğan ve BM Genel Sekreterine mektup! Rus çılgınlığından korunmalıyız!

Tahıl Koridoru Anlaşması Sonlandırıldı: Rusya'nın Kararı

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısı sonucunda Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'nın devamı için yapılan görüşmelerin ardından anlaşmanın sonlandırılması kararı alındı. Rusya'nın bu kararı, anlaşmanın işleyişine ve küresel gıda piyasalarına etkileriyle beraber geniş yankı uyandırdı.

Zelensky'den Mektup: Anlaşma Rusya Olmadan da Devam Edebilir

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky, Rusya'nın sonlandırdığı anlaşmanın devam etmesi için Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'e bir mektup gönderdi. Zelensky, "Tahıl Anlaşması Rusya olmadan da devam edebilir. Rus çılgınlığından korunmalıyız" ifadeleriyle anlaşmanın sürdürülmesi için çağrıda bulundu.

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Zelenskiy, şunları kaydetti:

"Karadeniz Tahıl Girişimi, Rusya’sız da çalışmaya devam edebilir ve etmelidir. Bu anlaşma geçerliliğini koruyor. Geriye kalan tek şey, bu anlaşmanın dikkatlice uygulanmasıdır. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'e Karadeniz Tahıl Girişimi’nin sürdürülmesi veya anlaşmanın üçlü formattaki eş değeri olan konseptte çalışma yönünde teklif içeren mektuplar gönderdim. Ukrayna, BM ve Türkiye, birlikte gıda koridorunun çalışmasını ve gemilerin denetlenmesini sağlayabilir."

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Küresel Tepkiler: BM, AB ve ABD'nin Endişesi

Rusya'nın anlaşmayı sonlandırma kararı, Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği ve ABD tarafından tepkiyle karşılandı. Küresel düzeydeki bu önemli aktörler, anlaşmanın sona erdirilmesinin tarım ticaretine ve gıda fiyatlarına etkisinden endişe duyduklarını dile getirdi.

Tarım Ürünleri İhracatı ve İnsani Yardım: Anlaşmanın Önemi

Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması kapsamında bugüne kadar 45 ülkeye yaklaşık 33 milyon ton tarım ürünü gönderildi. Bu ürünlerin önemli bir bölümü, Cezayir, Tunus, Libya, Mısır, Kenya, Etiyopya, Somali, Sudan gibi Afrika ve Asya ülkelerine yönlendirildi. Tarım ürünlerinin bu bölgelere ulaştırılması, insan hayatını kurtarmada kritik bir rol oynuyor.

Rusya'nın Dönüş Şartı: Yaptırımların Sonlandırılması

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'na dönme niyetlerini, Batı'nın Rus gıda ve gübresine uyguladığı yaptırımların sona erdirilmesine bağladı. Ancak bu şartın kabul edilip edilmeyeceği belirsizliğini koruyor ve gelecekteki adımları belirleyecek önemli bir faktör olarak öne çıkıyor.

Küresel Gıda Ticaretinin Geleceği: İşbirliği ve Alternatif Çözümler

Rusya'nın Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'nı sonlandırma kararı, küresel gıda ticaretini ve fiyatlarını etkileyebilecek bir durum olarak değerlendiriliyor. Anlaşmanın geleceği ve gıda koridorunun sürdürülmesi için uluslararası işbirliğinin önemi bir kez daha vurgulanıyor. İlerleyen süreçte, anlaşmanın yeniden canlandırılması veya alternatif çözümlerin geliştirilmesi yönünde adımlar atılması beklenmektedir.

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