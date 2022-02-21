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Ukrayna-Rusya krizinde yeni gelişme! Buzlar eriyor gibi, Biden, Putin ile buluşmayı kabul etti!

ABD Başkanı Joe Biden ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna konusunda ortak bir zirvede buluşmayı kabul etti.

Ukrayna-Rusya krizinde yeni gelişme! Buzlar eriyor gibi, Biden, Putin ile buluşmayı kabul etti!

Haftalardır gerginliğin sürdüğü ve savaşın eşiğine gelinen Ukrayna-Rusya geriliminde tansiyon biraz da olsa düştü. Beyaz Saray tarafından yapılan açıklamada, ABD Başkanı Joe Biden'ın, Moskova'nın Ukrayna'ya yönelik bir işgal eyleminin olmaması durumunda, Rusya Devlet Başkanı Putin'le buluşmayı prensipte kabul ettiğini açıkladı.

BULUŞMA KABUL EDİLDİ

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, devam eden Ukrayna krizine yönelik diplamatik sürece dair yazılı bir açıklama yayımladı. Psaki'nin açıklamasında, Ukrayna'ya yönelik bir işgal eyleminin yaşanmaması için ABD'nin tüm diplomatik süreçleri kullanacağına işaret edilirken, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile Rus mevkidaşı Sergey Lavrov'un bu hafta içi Avrupa'da buluşmasının planlandığı ifade edildi

Psaki, "(Ukrayna'ya yönelik) Herhangi bir işgalin olmaması durumunda Başkan Biden, Devlet Başkanı Putin'le buluşmayı prensipte kabul etti." ifadesini kullandı.

İŞGAL DURUMUNDA YAPTIRIM UYGULANACAK

Beyaz Saray Sözcüsü, krizin diplomatik çözümüne her daim hazır durumda bulundukları ancak Rusya'nın işgal yönünde adım atması durumunda ise hızlı ve ağır yaptırımlar uygulanacağını sözlerine ekledi. Psaki ayrıca, Moskova'nın günlerdir kapsamlı bir saldırı için hazırlıklarını sürdürdüğünü de ifade etti.

ABD Başkanı Joe Biden, pazar günü Beyaz Saray'da Ulusal Güvenlik Konseyini toplamış ve güvenlik kurmaylarıyla krizin gidişatı konusunda istişarelerde bulunmuştu.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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