Ukrayna - Rusya savaşında 5.gün! Tüm dünya gelişmeleri izliyor! İki ülke arasındaki müzakereler başladı! İşte son durum...

Ulusa sesleniş konuşması gerçekleştiren Rusya lideri Vladimir Putin, Ukrayna'ya karşı askeri operasyonun başlatıldığını açıklamıştı. Bunun üzerine Rusya ait uçaklar, Ukrayna'da askeri hedeflere saldırı gerçekleştirmiş, Ukrayna'da Savunma Bakanı Oleksiy Reznikov, eli silah tutan her vatandaşa ülkesini savunma çağrısı yapmıştı. Daha sonra 18 yaş üstü erkeklerin ülkeden çıkışlarına kısıtlama getirilirken ABD başta olmak üzere, BM ve NATO, Rusya'ya ekonomik yaptırım kararı aldı. İki ülke müzakerelerde bulunmak için Belarus sınırında görüşmeye karar verirken son durumu merak edenler için detaylar haberimizde...

İKİ ÜLKE ARASINDAKİ GÖRÜŞMELER BAŞLADI

Ukrayna ve Rusya heyetlerinin Belarus sınırındaki görüşmesi Türkiye saati ile 13.19'da başladı. İki ülke heyetleri ateşkes ve son durum hakkında atılacak adımları görüşüyor.

BM: 422 BİN KİŞİ KOMŞU ÜLKELERE GEÇTİ

Birleşmiş Milletler (BM), Rusya'nın saldırı başlattığı Ukrayna'da 102 sivilin hayatını kaybettiğini, 304 sivilin yaralandığını, saldırıların ardından 422 bin mültecinin de komşu ülkelere geçtiğini bildirdi.

ZELENSKİ: SİLAHLARINIZI BIRAKIN

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, ulusa sesleniş konuşmasında, Batılı ortaklarına Ukrayna'ya verdikleri destekler için teşekkür etti fakat hedeflerinin tüm Avrupalılarla eşit şartlarda bir arada olmak olduğunu belirtti.

AB'ye üye olmayı hakkettiklerini ve bunun mümkün olacağına inandığını vurgulayan Zelenskiy, "Avrupa Birliği'ne, yeni özel prosedür kapsamında Ukrayna'nın derhal katılımı için çağrıda bulunuyoruz." dedi.

Zelenskiy, artık tüm Ukraynalıların birer savaşçı olduğunu, herkesin vatan için sorumluluk taşıdığını ifade ederek, zafer kazanacaklarından emin olduğunu vurguladı.

İmkanı olan herkesin Rusya'nın saldırısına karşı savaşa katılması gerektiğini belirten Zelenskiy, "Bu nedenle ahlaki açıdan kolay olmayan ancak savunmamız açısından faydalı bir karar verildi. Savaş tecrübesi olan Ukraynalı mahkumlar serbest bırakılacak ve savaşın en sıcak noktalarında suçlarını telafi edebilecekler." ifadesini kullandı.

Zelenskiy, Ukrayna'ya saldırıda yer alan Rus askerlere ise "Silahlarınızı bırakın ve gidin. Komutanlarınıza, propagandacılarınıza inanmayın. Sadece hayatınızı kurtarın." şeklinde seslendi.

RUSYA'NIN 5 BEŞ GÜNCE 5 BİN 300 CİVARINDA ASKERİ HAYATINI KAYBETTİ

Ukrayna Savunma Bakan Yardımcısı Anna Malyar, Facebook'tan yaptığı açıklamada, Rus güçlerinin son 4 gündeki kayıplarına ilişkin bilgi paylaştı.

Rus güçlerinin 5 bin 300 civarında asker kaybettiğini bildiren Malyar, Ukrayna ordusunun Rusya'ya ait 29 uçak, 29 helikopter, 191 tank, 816 zırhlı araç, 74 top ve 2 gemiyi imha ettiğini belirtti.

Malyar, Rus güçlerin ayrıca bir BUK uçaksavar, 21 Grad roketatar sistemi, 291 araç, 60 yakıt aracı, 5 hava savunma sistemi ve 3 İHA kaybettiğini, bu rakamlara devam eden çatışmaların bilgilerinin dahil edilmediğini kaydetti.

NATO ÜLKELERİNDEN UKRAYNA'YA ASKERİ EKİPMAN VE SİLAH DESTEĞİ

NATO ve Batı ülkeleri, Rusya'ya Ukrayna topraklarına saldırıları nedeniyle yaptırım uygulamakla kalmayıp, Ukrayna’ya askeri ekipman ve silah desteği konusunda art arda adımlar atmaya başladı.