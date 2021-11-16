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  3. Ukrayna'dan aşıya teşvik için çarpıcı uygulama: İki doz koronavirüs aşı olanlara para verilecek

Ukrayna'dan aşıya teşvik için çarpıcı uygulama: İki doz koronavirüs aşı olanlara para verilecek

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, iki doz koronavirüs aşısını olan vatandaşlara 1000 grivna (yaklaşık 380 lira) verileceğini açıkladı.

Ukrayna'dan aşıya teşvik için çarpıcı uygulama: İki doz koronavirüs aşı olanlara para verilecek

Kış aylarının yaklaşmasıyla birlikte aşılama çalışmalarını hızlandırmayı amaçlayan Ukrayna çarpıcı bir karara imza attı. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in açıklamasına göre iki doz Kovid-19 aşısının yaptıranlara 1000 grivna (yaklaşık 380 lira) ödeme yapılacak. 

Ukrayna'dan aşıya teşvik için çarpıcı uygulama: İki doz koronavirüs aşı olanlara para verilecek

BAŞVURULAR E-DEVLETTEN YAPILACAK

İki doz aşı olanların 1000 grivna alacağını belirten Zelenskiy, ödemenin Ukrayna'nın e-devlet uygulaması "Diya" üzerinden olacağını ifade etti.

Ukrayna'dan aşıya teşvik için çarpıcı uygulama: İki doz koronavirüs aşı olanlara para verilecek

PARA BELİRLİ YERLERDE KULLANILABİLECEK

Zelenskiy, paranın ancak spor salonu, sinema, tiyatro, müze ya da seyahat için kullanılabileceğini, böylece karantinadan en çok etkilenen sektörlere de destek olunacağını söyledi. 

Kitlesel aşı çalışmalarına 24 Şubat'ta başlanan ülkede 8 milyon 722 bin 235 kişiye iki doz aşı yapıldı.

Ukrayna'dan aşıya teşvik için çarpıcı uygulama: İki doz koronavirüs aşı olanlara para verilecek

Tayfun Altuntaş
Editör
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