Ukrayna'dan aşıya teşvik için çarpıcı uygulama: İki doz koronavirüs aşı olanlara para verilecek

Kış aylarının yaklaşmasıyla birlikte aşılama çalışmalarını hızlandırmayı amaçlayan Ukrayna çarpıcı bir karara imza attı. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in açıklamasına göre iki doz Kovid-19 aşısının yaptıranlara 1000 grivna (yaklaşık 380 lira) ödeme yapılacak.

BAŞVURULAR E-DEVLETTEN YAPILACAK

İki doz aşı olanların 1000 grivna alacağını belirten Zelenskiy, ödemenin Ukrayna'nın e-devlet uygulaması "Diya" üzerinden olacağını ifade etti.

PARA BELİRLİ YERLERDE KULLANILABİLECEK

Zelenskiy, paranın ancak spor salonu, sinema, tiyatro, müze ya da seyahat için kullanılabileceğini, böylece karantinadan en çok etkilenen sektörlere de destek olunacağını söyledi.

Kitlesel aşı çalışmalarına 24 Şubat'ta başlanan ülkede 8 milyon 722 bin 235 kişiye iki doz aşı yapıldı.