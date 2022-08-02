Ukrayna'dan çıkan ilk tahıl yüklü gemi İstanbul açıklarında! Odessa Limanı'ndan dün yola çıkan mısır yüklü gemi İstanbul açıklarına ulaştı. Razoni isimli gemiye BM, Rusya, Ukrayna ve Türkiye'den heyetler tarafından denetim yapılacağı ve denetim sonucuna göre geminin yoluna devam edeceği belirtildi.

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