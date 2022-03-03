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  3. Ukrayna'dan sonra sıra İsveç'e geldi! 3. Dünya Savaşı mı geliyor?

Ukrayna'dan sonra sıra İsveç'e geldi! 3. Dünya Savaşı mı geliyor?

İsveç Hava Kuvvetleri tarafından yapılan açıklamaya göre 4 Rus savaş uçağı Gotland Adası üzerinden uçarak İsveç hava sahasını ihlal etti. Hava Kuvvetleri Komutanı Carl Johan Edström ise Jas 39 Gripen tipi savaş uçaklarıyla karşılık verdi. Bu restleşme akıllara Rusya'nın İsveç'e saldırma ihtimalini getirdi.

Ukrayna'dan sonra sıra İsveç'e geldi! 3. Dünya Savaşı mı geliyor?

İsveç Hava Kuvvetleri Komutanı Carl Johan Edström, 4 Rus savaş uçağının Gotland Adası üzerinde İsveç hava sahasını ihlal ettiğini, İsveç'in Jas 39 Gripen tipi savaş uçaklarıyla onlara cevap verdiğini açıkladı.

Ukrayna'dan sonra sıra İsveç'e geldi! 3. Dünya Savaşı mı geliyor?

Edström, Rus uçaklarının kısa süre sonra normal rotasına döndüğünü ve hava ihlalinin fotoğraflarla belgelendiğini belirtti.

Mevcut durum çerçevesinde olayı ciddiye aldıklarını aktaran Edström, Rusya'nın amatörce yapılan sorumsuz bir eylem gerçekleştirdiğini vurguladı.

Ukrayna'dan sonra sıra İsveç'e geldi! 3. Dünya Savaşı mı geliyor?

İSVEÇ DUYURU YAPMIŞTI

İsveç Savunma Bakanlığı, ocakta yaptığı açıklamada NATO ile Rusya arasında Ukrayna konusunda artan gerilim nedeniyle Baltık Denizi'ndeki Gotland Adası'ndaki görünür faaliyetlerini arttırdığını duyurmuştu.

Rusya'nın İsveç'i bu şekilde yoklaması akıllara bu ülkeye de bir askeri girişim olup olmayacağını getirdi.

Ukrayna'dan sonra sıra İsveç'e geldi! 3. Dünya Savaşı mı geliyor?

Bölge Gündem Editör Ekibi
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