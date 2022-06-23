Ukraynalı çiftçiler zor durumda! Savaş, tarımı kötü etkiledi

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş devam ederken, dünya genelinde tarım alanında kriz yaşanıyor. Savaşın getirdiği kötü etkilere rağmen milyonlarca dekar arazide tarım yapmaya devam eden Ukraynalı çiftçiler, emeklerinin boşa gitmesinden endişe duyuyor.

UKRAYNALI ÇİFTÇİLER ZOR DURUMDA

Ukrayna’nın verimli topraklarında buğday ve arpa gibi tahıl ürünlerinin hasadına hazırlanan çiftçiler, bir taraftan da ekimini yaptıkları mısırın sulama ve seyrekleme gibi işlemlerine de hız kesmeden devam ediyor. Geçen yıldan depolarda kalan milyonlarca ton tahılın ihracatına yönelik sıkıntılar hala devam ederken bu yılki mahsulün hasadı, çiftçileri zor durumda bırakıyor.

SAVAŞ DENİZ TİCARETİNİ DURDURDU

Ülkede yaşanan yakıt sıkıntısı, taşıma maliyetlerini artırdı. Odessa üzerinden deniz yolu kullanılarak yapılan tahıl ihracatı, savaşın başlaması nedeniyle kesintiye uğradı. Bu yolun ise ne zaman kullanılacağı belirsizliğini hala koruyor. Deniz ticaretinin savaş nedeniyle durması, Ukrayna’yı kara ve demir yolunu kullanmaya zorluyor.