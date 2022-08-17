Ukrayna'ya giden tır alev topuna döndü! Karpuzlar cayır cayır yandı!

Azerbaycan'dan Ukrayna'ya giden karpuz yüklü tır, Samsun'da çıkan yangında alevlere teslim oldu.

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Ukrayna'ya giden tır alev topuna döndü! Karpuzlar cayır cayır yandı!

Korkutan yangın, Samsun'un Kavak ilçesi Samsun Ankara karayolu Hacılı mevkisinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Azerbaycan'dan yüklediği 20 ton karpuzu Ukrayna'ya götüren Hikmet İşler idaresindeki 33 AHT 262 çekici ve 33 BFZ 04 dorse plakalı tırda yangın çıktı. Tır sürücüsü çekiciden duman çıktığını fark edince aracı yolun kenarına çekip etraftan yardım istedi.

Ukrayna'ya giden tır alev topuna döndü! Karpuzlar cayır cayır yandı!

TIRIN ÇEKİCİSİ KÜLE DÖNDÜ

Olay, 112 Çağrı Merkezi'ne haber verildi. Olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri ile Bölge Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangında tırın çekicisi tamamen yandı. Yangın karpuz yüklü dorseye sıçramadan söndürüldü.

Ukrayna'ya giden tır alev topuna döndü! Karpuzlar cayır cayır yandı!

SÜRÜCÜ ŞOKA GİRDİ

Aracıyla yoldan geçerken tır sürücüsünün yardımına koşan Furkan Yıldız, "Tırın yandığını görünce yardıma koştum. Sürücü şoktaydı, ona yardımcı oldum. 112'yi arayıp yardım istedim. Yoldan geçen araçlar durmuş ancak herkes seyrediyordu. Kimse yardımcı olmadı" ifadelerini kullandı.

Ukrayna'ya giden tır alev topuna döndü! Karpuzlar cayır cayır yandı!

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