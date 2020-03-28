Ulaştırma Bakanlığında görev teslimi gerçekleşti

Son dakika haberine göre Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, görevi eski Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan’dan devraldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turan görevden alındı. Turan'ın yerine Adil Karaismailoğlu bakan olarak atandı.

KARAR RESMİ GAZETE YAYIMLANMIŞTI

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Karara göre, Anayasa'nın 104 ve 106'ncı maddeleri gereğince Cumhurbaşkanı Kararı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan'ın görevine son verildi. Turhan'ın yerine Bakan Yardımcısı Adil Karaismailoğlu getirildi.