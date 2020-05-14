Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan karayoluyla yolcu taşıma için tavan ücret kararı!

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yurtiçinde karayoluyla yolcu taşımacılığı yapan firmalar için tavan ücret kararı alındı.

Karayolu yolcu taşımacılığı bilet fiyatlarının tekrar belirlendiği tebliğ Resmi Gazete’de yayımlandı.

Resmi Gazete’de yayımlanan tebliğ, Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi ilan edilen COVID-19 salgını nedeniyle uygulanan tedbirler sonucunda karayoluyla yurtiçi yolcu taşımacılığı yapan firmaların üstlenmek zorunda kaldıkları ilave maliyetler dikkate alınarak, karayoluyla yurtiçi yolcu taşımacılığı alanında 31 Temmuz 2020’ye kadar uygulanacak.

Buna göre, alınacak taban yolcu otobüsü bilet ücreti 100 kilometre mesafede 100 TL olurken 2001 kilometre ve üzeri mesafelerde alınacak tavan ücret 500 TL olarak belirlendi. En kısa mesafe 100 kilometre olarak belirlenen yolculuktan alınacak ücret, mesafe arttıkça yükselecek. Öte yandan Çanakkale Boğazı geçişli hatlara ayrıca geçiş ücreti de eklenecek.

Tavan ücretler kilometreye göre değişecek ve 100 - 500 TL arasında olacak.

Çocuklar ve engelliler için geçerli olan indirimler uygulamaya devam edecek.