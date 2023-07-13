Ülke Geneli 13 Temmuz hava durumu nasıl olacak? Sıcaklıklar 4 dereceye kadar artacak!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor, kuzeydoğu kesimlerin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

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Ülke Geneli 13 Temmuz hava durumu nasıl olacak? Sıcaklıklar 4 dereceye kadar artacak!

Marmara

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 40°C

Az bulutlu ve açık

İSTANBUL °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

KOCAELİ °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

TEKİRDAĞ °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

Ülke Geneli 13 Temmuz hava durumu nasıl olacak? Sıcaklıklar 4 dereceye kadar artacak!

Ege

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

DENİZLİ °C, 39°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

MUĞLA °C, 39°C

Az bulutlu ve açık

Akdeniz

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 41°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 41°C

Az bulutlu ve açık

ISPARTA °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

MERSİN °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

Ülke Geneli 13 Temmuz hava durumu nasıl olacak? Sıcaklıklar 4 dereceye kadar artacak!

İç Anadolu

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

KAYSERİ °C, 31°C

Az bulutlu ve açık

KONYA °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

Ülke Geneli 13 Temmuz hava durumu nasıl olacak? Sıcaklıklar 4 dereceye kadar artacak!

Batı Karadeniz

Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 31°C

Az bulutlu

KASTAMONU °C, 30°C

Az bulutlu

SİNOP °C, 27°C

Az bulutlu

ZONGULDAK °C, 30°C

Az bulutlu

Orta Ve Doğu Karadeniz

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor

RİZE °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

TOKAT °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

Ülke Geneli 13 Temmuz hava durumu nasıl olacak? Sıcaklıklar 4 dereceye kadar artacak!

Doğu Anadolu

Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

AĞRI °C, 29°C

Az bulutlu

ERZURUM °C, 26°C

Az bulutlu

MALATYA °C, 34°C

Az bulutlu

VAN °C, 29°C

Az bulutlu

Güneydoğu Anadolu

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 39°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 38°C

Az bulutlu ve açık

MARDİN °C, 37°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 39°C

Az bulutlu ve açık

DENİZLERDE HAVA

Karadeniz

Hava Durumu: Az bulutlu ve açık; Rüzgar: Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, batısı güneydoğudan 3 ila 5; Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, batısı akşam saatlerinden itibaren güneydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m, batısı 1,0 ila 2,0 m; Görüş: İyi.

MARMARA

Hava Durumu: Az bulutlu ve açık; Rüzgar: Doğu ve güneydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m, Görüş: İyi.

Ege

Hava Durumu: Az bulutlu ve açık; Rüzgar: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan, akşam saatlerinden itibaren kuzeydoğudan 3 ila 5; Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, güneyi yer yer 2,5 m; Görüş: İyi.

Akdeniz

Hava Durumu: Az bulutlu ve açık, Rüzgar: Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5; Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m; Görüş: İyi.

Van Gölü

Hava Durumu: Az bulutlu ve açık; Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 1,0 m, Görüş: İyi.

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