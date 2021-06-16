Ülke halkı sokaklara döküldü! Cani baba iki kızını öldürüp okyanusa attı

İspanya'da duyanların inanmakta zorlandığı vahşi bir olay meydana geldi. 37 yaşındaki Tomas Gimeno isimli şahıs iki kızını öldürerek cesetlerini okyanusa attı. Tüyler ürperten vahşi cinayet sonrasında ülke halkı sokaklara dökülerek şiddeti protesto etti.

ATLANTİK OKYANUSU'NDAN 6 YAŞINDAKİ OLİVİA'NIN CANSIZ BEDENİ ÇIKARILDI

Firari olduğu öğrenilen cani babanın 6 ve 1 yaşlarında olan iki kızını 27 Nisan'da kaçırdığı öğrenildi. Kan donduran olay sonrasında açıklama yapan yetkililer Atlantik Okyanusu'nun bir kilometre derinliğinden altı yaşındaki Olivia Gimeno'nun cansız bedeninin çıkarıldığını ifade etti. Kayıp olan 1 yaşındaki Anna'nın ise öldüğü değerlendirilirken, askerler okyanusta arama çalışmalarına devam ediyor.

ANNEYE ACI ÇEKTİRMEK İÇİN ÇOCUKLARINA KIYDI

Olayla ilgili olarak mahkeme tarafından dokuz sayfalık bir soruşturma raporu yayınlandı. Raporda çocukların babaları tarafından öldürüldükleri öne sürüldü. Öte yandan savcılık, cinayetin anneye acı çektirmek için gerçekleştirildiğini düşünüyor. Katil babanın, geçen yıl ayrıldığı çocuklarının annesi Beatriz Zimmermann’a saldırgan ve aşağılayıcı mesajlar gönderdiği ifade edildi.

PLANLAYARAK VE TASARLAYARAK ÖLDÜRDÜ İDDİASI

Savcılık cani babanın kızlarını tasarlayarak ve planlanmış şekilde öldürüldüğünü vurguladı. Babanın kızlarını öldürmeden önce yeni kız arkadaşına 7 bin 500 dolar nakit para ve bir veda mektubu da bıraktığı belirtildi.

"HAYATIM BOYUNCA DURMADAN ACI ÇEKECEĞİM"

Kızların annesi Beatriz Zimmermann tarafından halka açık bir mektup yayımlandığı belirtildi. Acılı anne mektubunda “Bu bir insanın yapabileceği en korkunç şey. Bir insan kendi masum çocuklarını nasıl öldürebilir? Olayı duyduğum anda dünya başıma yıkıldı. Hayatlarını kurtaramamak ruhumu acıtıyor. Keşke o anda orada olup ellerini tutsaydım da birlikte ölebilseydim. Ama bu olamazdı, çünkü Tomas, hayatım boyunca durmadan acı çekmemi istedi” dedi.

ÜLKE ÇAPINDAKİ PROTESTOLAR

İki kız kardeşinin babaları tarafından katledilmeleri sonrasında yaşanan şiddete tepki göstermek isteyen vatandaşlar protesto düzenledi. İspanya'yı sarsan cinayet sonrasında, toplumsal cinsiyete dayalı şiddete karşı bir dizi protestolar düzenlendi. Cuma günü, Tenerife'de çoğunluğu kadın ve çocuklardan oluşan yaklaşık bin kişi bir gösteri düzenledi.