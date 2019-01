Ülke kana bulandı! 109 kişi hayatını kaybetti

Meksika'nın Hidalgo eyaletinde geçen hafta sonu bir boru hattındaki çatlaktan sızan petrolün alev alması sonucu yaşanan patlamada hayatını kaybedenlerin sayısı 109'a yükseldi.

Meksika Sağlık Bakanı Jorge Alcocer, ağır yanık tedavisi gören yaralıların çarşamba ve perşembe günleri yaşamlarını yitirmesi sonucu patlamada ölenlerin sayısının 109'a çıktığını açıkladı. Alcocer, hastanelerde yaklaşık 40 yaralının tedavisinin sürdüğünü de kaydetti.

Başkent Meksiko'nun 100 kilometre kuzeyindeki Tlahuelilpan kasabası yakınlarında geçen cumartesi günü meydana gelen patlama sırasında vatandaşlar, yasa dışı şekilde delindiği öne sürülen boru hattından sızan akaryakıtı bidonlara doldurmak için çevrede toplanmıştı.

Hükümet tarafından yapılan açıklamada, 2018'de petrol boru hatları üzerine yerleştirilmiş toplam 14 bin 894 yasa dışı musluk tespit edildiği ve bunlardan 2 bin 121'inin Hidalgo'da bulunduğu belirtilmişti.

Ülkede boru hatlarından yapılan akaryakıt hırsızlığı nedeniyle bazı boru hatlarının hizmete kapatılması akaryakıt krizine yol açmış, akaryakıt dağıtımı geçici olarak tankerlerle yapılırken, gecikmeler dolayısıyla benzin istasyonları önünde uzun araç kuyrukları oluşmuştu.

Smoke rises from chemical containers from logistic company Localfrio in Guaruja, Brazil, January 14, 2016

Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, devlete ait boru hatları ve akaryakıt depolarından yapılan hırsızlıkla mücadele etme sözü vermişti. Obrador, suç şebekelerinin boru hatlarına açtıkları deliklere kaçak musluklar yerleştirerek, hatlar üzerinde depolar kurduğunu ifade etmişti.

Akaryakıt hırsızlarıyla mücadele için bazı boru hatlarının kapatılması talimatını veren Obrador, "Bakalım ilk önce kim yorulacak, yakıt hırsızları mı biz mi?" diyerek bu duruma daha fazla göz yumulmayacağını vurgulamıştı.

Meksika'da devlete ait boru hatları ve akaryakıt depolarından yapılan akaryakıt hırsızlığının maliyetinin yılda 3 milyar dolara ulaştığı tahmin ediliyor.

MEKSİKA HAKKINDA BİLGİ

Genel Bilgiler

Meksika; birçok eski uygarlığa ev sahipliği yapmış, farklı kültürlerin dokularını taşıyan bir ülkedir. Aynı zamanda en kalabalık Latin Amerika ülkesidir.

Ciudad de Mexico; ülkenin en büyük şehri ve başkentidir.

Resmi dil İspanyolcadır. Dünya üzerinde anadili olarak İspanyolca konuşan insan sayısının en yüksek olduğu ülke Meksika’dır.

Para birimi olarak Meksika pesosu kullanılmaktadır.

Meksika vize isteyen ülkeler arasındadır, gitmeden önce vize başvurunuzu yapmış ve Meksika’ya vize almış olmanız gerekmektedir.

Lokasyon / Konum

Orta Amerika’da yer alır. Kuzeyinde ABD, güneyinde Belize Guatemala ile komşudur. Doğusunda Atlas Okyanusu, batısında ise Büyük Okyanus bulunmaktadır.

En Çok Ziyaret Alan Şehirleri

Ciudad de Mexico, Mexico City, Acapulco, Cancun, Guadalajara, San Luis

İklim / Hava Durumu

Ülkedeki farklı yükseltiler nedeniyle iklim de bölgelere göre farklılık göstermektedir.

Ne Zaman Gidilir

Her mevsim gidilebilir. Ancak hava koşullarının bunaltıcı olmadığı dönem Ekim-Mayıs arasıdır. En sıcak aylar ise Haziran-Eylül arasıdır.

Ülke Mutfağı / Ne Yenir Ne İçilir

Zengin bir mutfakları vardır. Acı biberler ve soslar çok kullanılmaktadır. Meksika mutfağının ana yiyeceği, mısır veya buğday unundan yapılan küçük boyda ince yuvarlak bir yufka olan tortilladır. Tamale, Buritto, Quesadilla, Taco gibi birçok popüler yemeklerin ana maddesi tortilladır. Çorba tüketimi oldukça fazladır.